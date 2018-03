Video Brescia-Pescara 2-1 | highlights e gol della partita Serie B 33^ giornata

Diretta/ Brescia-Pescara (risultato finale 2-1) streaming Video e tv : vittoria in rimonta per le rondinelle : Diretta Brescia Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita fondamentale per la classifica delle due squadre(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:24:00 GMT)