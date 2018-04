“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

