“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini | tra fulgore divino ed enigmi

oubliettemagazine

: Un viaggio nella tridimensionalità insieme a Lucio Fontana… E tu sei più un tipo da “tagli” (retweet), o da buchi (… - museodel900 : Un viaggio nella tridimensionalità insieme a Lucio Fontana… E tu sei più un tipo da “tagli” (retweet), o da buchi (… - Simo_Ventura : Piango, non solo un collega, ma una persona eccezionale, buona, corretta e generosa. Davvero una rarità nel nostro… - VMontella : Se ‘gli allenatori italiani sono diversi’, lo sono anche grazie a uomini come lui. Italiano, un allenatore italiano… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ‒ Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non …