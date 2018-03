Via Crucis | la sua storia dalle origini ad oggi

Venerdì Santo : le 14 stazioni della Via Crucis : Il Venerdì Santo si caratterizza per la Via Crucis, una pratica cristiana che ha attraversato i secoli, le cui stazioni hanno subito diverse volte modifiche per ordine e numero. Attualmente le stazioni sono 14: 1) Gesù nell’orto degli ulivi: in un podere, chiamato Getsemani, Egli accetta la Croce, offrendo prova di vera Fiducia e Amore verso suo Padre Dio e per tutta l’umanità; 2) Gesù viene catturato grazie al tradimento di Giuda Iscariota; 3) ...

Trasporti : Roma - le deViazioni per la Via Crucis : Roma – Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San ...

Noi - i ragazzi della Via Crucis : Noi giovani ci sentiamo il centro del mondo, pensiamo che tutto sia fatto per noi o contro di noi. Mentre siamo un piccolo ingranaggio in un grande orologio. È importante che ci sappiate insegnare ...

Pasqua 2018 in tv : Via Crucis con Vespa - Santa Messa con Papa Francesco : Pasqua in tv ha i suoi riti canonici e le sue reti dedicate: la principale copertura liturgica la offre Tv2000 (DTT, 28), emittente della CEI, seguita dalla Rai. Sugli altri canali si pensa soprattutto a film e fiction a tema. Giusto come curiosità, vi segnaliamo martedì 3 aprile su Rete 4 in prima serata un grande classico di Natale, ovvero Il Piccolo Lord...prosegui la letturaPasqua 2018 in tv: Via Crucis con Vespa, Santa Messa con Papa ...

Spello - venerdì Via Crucis d'Autore : Spello Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la "Via Crucis d'Autore", la manifestazione promossa dalla Pro Loco di Spello con la direzione artistica del maestro Elvio ...

Pasqua - Via Crucis vivente a Ragusa : buona la prima : Era una novità ed è stata molto apprezzata dai fedeli la via Crucis vivente organizzata dalla parrocchia del Sacro Cuore a Ragusa

Via Crucis Quarona arrivano prenotazioni anche dal Veneto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Via Crucis Quarona arrivano ...

Domenica a Ragusa Via Crucis vivente : Per la prima volta la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa, organizza la via Crucis vivente che si snoderà per le vie del quartiere

Venerdì 16 marzo - la suggestiva Via Crucis a Collepino : SPELLO " Torna Venerdì 16 marzo alle 20.45 la suggestiva via Crucis nel castello di Collepino, sul Monte Subasio. L'evento è stato organizzato dall'Associazione culturale "Circolo San Silvestro" ...

Maddalena - Via Crucis con il vescovo. Poi l'incontro con la comunità Sant'Egidio : Solo l'anno scorso sono stati uccisi nel mondo 23 missionari: 13 sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici. Una realtà poco conosciuta, ma non per questo meno significativa come segno dei tempi ...

Via Crucis - le meditazioni scritte dagli studenti : La decisione di papa Francesco: per la prima volta il rito della Passione di Cristo del Venerdì Santo al Colosseo sarà curato da alcuni allievi di un liceo.

Papa : testi Via Crucis di studenti Roma : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 MAR - Papa Francesco ha affidato quest'anno la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo a un gruppo di giovani, coordinato dal professor Andrea Monda, ...

Roma - papa : testi Via Crucis scritti da studenti liceo della Capitale : I ragazzi saranno coordinati da Andrea Monda, professore di religione, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista