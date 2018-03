Via Crucis al Colosseo | ecco chi porterà la Croce

Pasqua. Via Crucis del Papa al Colosseo. Galantino : riannoda legame tra martiri ieri e oggi : Con il Papa ci saranno anche una suora irachena a portare la croce e una bambina disabile aiutata dai volontari dell'Unitalsi. Suor Genevieve Al Haday è scampata alla violenza dello Stato Islamico che costrinse, nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014, a fuggire dalla Piana di Ninive fino ad Erbil, in Kurdistan, per trovare salvezza

Via Crucis del Papa al Colosseo : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Si terrà questa sera al Colosseo la Via Crucis presieduta dal Papa. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e ...

VENERDÌ SANTO 2018 - Via Crucis COLOSSEO/ Diretta streaming video : famiglia siriana porta la Croce al Papa : Via CRUCIS nel VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al COLOSSEO di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Via Crucis del Papa al Colosseo : Le ansie delle cadute, la necessitàdelle correzioni e anche il mondo dei social che troppo spessoisola: questi i pensieri contenuti nelle preghiere dei ragazzi.A portare la croce ci saranno anche il ...

Via Crucis del Papa al Colosseo : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Si terrà questa sera al Colosseo la Via Crucis presieduta dal Papa. A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e ...

Il parroco che si fa crocifiggere nella Via Crucis : “Lo faccio per profughi e disoccupati” : Il 41enne Don Diego Castagna ha scelto di interpretare la parte di Gesù crocifisso dai suoi parrocchiani: "Ho scritto io la sceneggiatura di questa Via Crucis. È una provocazione, contiene molti elementi di contemporaneità: il tema dei profughi, quello della violenza contro le donne e la perdita del lavoro"Continua a leggere

Via Crucis 2018 - in onda stasera 30 marzo 2018 su Rai 1 la diretta con Papa Francesco : Papa Bergoglio celebra in mondovisione il venerdì santo, a partire dalle ore 21. Subito dopo, lo speciale "Le croci del mondo".

Allarme sicurezza - Colosseo blindato a Roma per la Via Crucis : Roma, , askanews, - Aumentate le misure di sicurezza a Roma per la Pasqua e Colosseo blindatissimo per la tradizionale Via Crucis del Papa, con via dei Fori Imperiali e le vie intorno chiuse al ...

Via Crucis - in onda stasera 30 marzo 2018 su Rai 1 la diretta con Papa Francesco : Papa Bergoglio celebra in mondovisione il venerdì santo, a partire dalle ore 21. Subito dopo, lo speciale "Le croci del mondo".

Pasqua 2018 : Via Crucis di Papa Francesco in diretta. Gli appuntamenti su Rai1 e Tv2000 : Papa Francesco, Via Crucis La croce del Venerdì Santo e Le Croci del mondo. Rai1 dedica la serata odierna al tema religioso, con lo sguardo aperto all’attualità: dopo la tradizionale Via Crucis presieduta da Papa Francesco al Colosseo, la rete ammiraglia del servizio pubblico trasmetterà uno speciale sulle difficoltà del tempo presente – guerre, terrorismo, squilibri economici e nuovi egoismi – e sui modi con cui la Chiesa ...

Roma - Via Crucis blindata : diecimila agenti e doppia area di sicurezza per la processione : doppia area di sicurezza per la via Crucis al Colosseo di questa sera, venerdì 30 marzo, e per la messa di Pasqua a San Pietro, entrambe celebrate dal Papa, con varchi d’accesso e metal detector. È quanto prevede il piano sicurezza messo a punto per gli eventi di Pasqua. Nove i varchi controllati con metal detector per la via Crucis e sette per l’area di San Pietro. In campo anche i reparti speciali di polizia e carabinieri, ...

Oggi papa Francesco celebra passione e Via crucis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Via Crucis - Venerdì Santo/ Diretta streaming video : Papa Francesco al Colosseo - i giovani e le 14 stazioni : Via Crucis nel Venerdì Santo: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:43:00 GMT)

Stasera TV Streaming Diretta 30 marzo : Via Crucis Papa Francesco Rai 1 : Tutta la programmazione è visibile anche in Diretta Streaming sul sito ufficiale Mediaset e attraverso l'applicazione ' Mediaset FAN ' per pc, tablet e smartphone. Stasera in tv guida Streaming La7, ...