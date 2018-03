Veneto | controlli a sorpresa della Regione in 34 case di riposo con esiti confortanti 2

Veneto : controlli a sorpresa della Regione in 34 case di riposo con esiti confortanti : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) - Sono confortanti gli esiti di un vero e proprio “blitz” a sorpresa per valutare la qualità complessiva dell’assistenza agli anziani, sia dal punto di vista ambientale che personale, che, nella giornata di ieri, ha visto commissioni tecniche di tutte le Ulss del Veneto

