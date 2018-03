Veneto : Anci - Comuni preoccupati per la gestione del sociale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Andando oltre la gestione amministrativa, sia essa di un'azienda socio-sanitaria o di un ente locale, non possiamo perdere di vista quello che per entrambi dovrebbe essere il focus: il cittadino, ancor più quando questo versa in condizioni di fragilità. Il perdurare dell

Veneto : Anci - Comuni preoccupati per la gestione del sociale : Venezia, 30 mar. (AdnKronos) – ‘Dopo le segnalazioni effettuate da diversi Comuni, in particolare nel trevigiano, Anci Veneto condivide la preoccupazione degli enti locali in merito alle risorse per il sociale. In alcune Ulss in particolare si segnalano incongruenze tra la rendicontazione della quota propria e quella delegata, da cui non si riesce a capire completamente a quali servizi erogati facciano riferimento”. Così la ...

Veneto : Anci - Comuni preoccupati per la gestione del sociale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Andando oltre la gestione amministrativa, sia essa di un’azienda socio-sanitaria o di un ente locale, non possiamo perdere di vista quello che per entrambi dovrebbe essere il focus: il cittadino, ancor più quando questo versa in condizioni di fragilità. Il perdurare della crisi economica e il duro colpo inferto negli anni scorsi a certe fasce di popolazione in particolare, vedono oggi una ...

Veneto : Anci - domani convegno su Protezione Civile a Casalserugo (Pd) : Padova, 22 mar. (AdnKronos) – domani alle ore 10 nella sala del consigliare del Comune di Casalserugo, in provincia di Padova, si terrà un convegno sulla Protezione Civile, in particolare sul nuovo quadro normativo ed i cambiamenti in atto. Saranno presenti all’incontro presidente Maria Rosa Pavanello e la vicepresidente Elisa Venturini, che illustreranno le novità della nuova legge e le istanze portate avanti dall’Anci Veneto ...

Veneto : Finco - Lega - - no alla presenza del lupo - e lancia petizione on line : ... ed evitare così che malgari ed agricoltori, veri animatori del territorio montano, preferiscano abbandonare malghe e stalle a fronte di un'inerzia ingiustificata della politica, che tutela i lupi ma ...

Veneto : Finco (Lega) - no alla presenza del lupo - e lancia petizione on line : Venezia, 15 mar. (AdnKronos) – “Una petizione per dare voce alle istanze dei cittadini e delle persone che lavorano sulle nostre montagne. Solo in Veneto, per l’anno 2017, ci sono state 361 uccisioni causate da lupi o canidi. Tutto questo sta mettendo a serio rischio l’equilibrio faunistico e naturalistico delle zone montane, oltre a causare gravi danni economici agli allevatori, al settore del turismo e ...

Veneto : Anci - confronto con Regione per assistenza a persone con disturbi mentali : Padova, 15 mar. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo di confronto con la Regione per discutere dei livelli essenziali di assistenza, i cosidetti LEA, in particolare per quel che riguarda l’assistenza socio sanitaria e residenziale alle persone con disturbi mentali in riferime

Elezioni : Anci Veneto - sinergia con parlamentari e prossimo governo : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) – ‘Ci tengo a fare i complimenti ai neo parlamentari veneti eletti in questa tornata elettorale augurando loro buon lavoro. Tra di loro ci sono anche diverse personalità che hanno ricoperto il ruolo di sindaco o assessore comunale per questo sono certa che sapranno difendere le istanze dei Comuni e dei territori anche a Roma nei diversi incarichi che andranno a ricoprire. Spero di incontrare presto i neo ...

Autonomia : Anci Veneto - firma preaccordo tappa importante per dare risorse ai sindaci (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’Anci Veneto – ricorda la Presidente - si è espressa in tempi non sospetti a favore dell’Autonomia perchè siamo convinti che possa rappresentare un’opportunità ed in questo percorso si inserisce la nostra proposta di trattenere sul territorio gli avanzi di amministrazio