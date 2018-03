“Venerdì Santo” | poesia di Fausto Maria Martini

oubliettemagazine

: #ViaCrucis presieduta dal Santo Padre Francesco al Colosseo - Meditazioni (Venerdì Santo, 30 marzo 2018) - antoniospadaro : #ViaCrucis presieduta dal Santo Padre Francesco al Colosseo - Meditazioni (Venerdì Santo, 30 marzo 2018) - Focolare_org : Venerdì santo: Gesù abbandonato Un solo nome. Un solo Amore - Avvenire_NEI : #30marzo #venerdisanto #passione Sant'Agostino, la croce e la fuga dalla Risurrezione -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Venerdì Santo” diNulla, credi, è più dolce per i nostri occhi di questo giorno senza sole, con i monti velati di viole perché la primavera non si mostri Venerdì Santo! E ieri sera tu ti rimendavi quest’abito, tutto grigio, un abito come a mezzo lutto per la morte del …