“Venerdì Santo” | poesia di Fausto Maria Martini

oubliettemagazine

: #Gerusalemme: al Santo Sepolcro Processione funebre e Veglia pasquale - Le interviste e le immagini della liturgia… - vaticannews_it : #Gerusalemme: al Santo Sepolcro Processione funebre e Veglia pasquale - Le interviste e le immagini della liturgia… - riotta : Facebook mi censura questa immagine di Antonello Venerdi Santo perche promuove violenza nel giorno in cui il loro c… - Avvenire_NEI : Venerdì Santo. Le immagini più suggestive della Via Crucis al Colosseo con papa Francesco -

(Di venerdì 30 marzo 2018) “Venerdì Santo” diNulla, credi, è più dolce per i nostri occhi di questo giorno senza sole, con i monti velati di viole perché la primavera non si mostri Venerdì Santo! E ieri sera tu ti rimendavi quest’abito, tutto grigio, un abito come a mezzo lutto per la morte del …