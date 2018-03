Venerdì santo La Via Crucis con papa Francesco al Colosseo

VIA CRUCIS COL PAPA - Venerdì santo 2018/ Diretta streaming video : Colosseo 'blindato' - programma confermato : Via CRUCIS con PAPA Francesco, VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video dal Colosseo blindato. Guida alle 14 stazioni della Passione di Cristo.

Irlanda - pub aperti il Venerdì santo : prima volta in 90 anni - : Una legge del 1927, ora cancellata, vietava infatti la vendita di alcolici nei locali nel giorno in cui la Chiesa celebra la passione e la morte di Gesù Cristo

Via Crucis del Papa al Colosseo questa sera per il Venerdì Santo : questa sera al Colosseo si terrà la Via Crucis presieduta dal Papa . A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e anche il mondo dei social che troppo spesso isola: questi i pensieri contenuti nelle preghiere dei ragazzi. Bus deviati e metro chiusa. Tutte le limitazioni al traffico Piovono calcinacci dentro San Pietro Il ...

Venerdì santo - 'Giovani - andate contro corrente verso Gesù' : Padre Cantalamessa ha poi citato il poeta Eliot che 'ha scritto tre versi che dicono più di interi libri: 'In un mondo di fuggitivi, la persona che prende la direzione opposta sembrerà un disertore'. ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

“Venerdì Santo” - poesia di Fausto Maria Martini : “Venerdì Santo” di Fausto Maria Martini Nulla, credi, è più dolce per i nostri occhi di questo giorno senza sole, con i monti velati di viole perché la primavera non si mostri Venerdì Santo! E ieri sera tu ti rimendavi quest’abito, tutto grigio, un abito come a mezzo lutto per la morte del […]

Venerdì SANTO/ Dormire come ghiri mentre l'Amico suda sangue : In quell'ultima notte, sazi dell'ultima cena, i discepoli addormentandosi tradiscono Gesù, che pure aveva chiesto loro di vegliare insieme a Lui. Morì di freddo, e poi di chiodi. MARCO POZZA(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 06:08:00 GMT)GIOVEDì SANTO/ L'ultima corsa in ginocchio a lavare i piedi, di M. PozzaPASQUA/ La volpe e il mistero di un pugno di giornate "sante", di M. Pozza

Il Venerdì santo a Ragusa Ibla : Anche a Ragusa entrano nel vivo le celebrazioni della settimana santa. A Ragusa Ibla, la processione più antica è quella del Venerdì Santo

Venerdì santo : il suggestivo rito dei Vattienti di Nocera Terinese : Siamo in Calabria, in provincia di Catanzaro, più precisamente nel paesino di Nocera Terinese. Proprio qui avviene uno dei riti pasquali più straordinari del Sul Italiano: il rito dei Vattienti, il Venerdì Santo.Considerato da alcun i primitivo, da altri impressionante e cruento, per molti continua a stupire, rimanendo senza parole d inanzi la gioia di donne e bambini che mostrano senso di riconoscimento verso i loro parenti che “si ...