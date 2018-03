Venerdì Santo | i principali festeggiamenti nel mondo

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ilrappresenta il culmine dell’anno liturgico cattolico ed in esso, come noto, si commemora la Passione e Crocifissione di Gesù. Questo giorno viene celebrato con rituali molto suggestivi in molte zone del pianeta.Tra inel mon do: a Valencia il Cristo viene portato in processione sulla spiaggia, tra bikini e beach volley; a Gerusalemme ci si può recare nella Chiesa delSepolcro o seguire la processione lungo la Via Dolorosa nella Città BVecchia. Molto particolare la Rievocazione della Crocifissione nella città di Klaten, in Indonesia, così come, nelle Filippine, a Paombong, i penitenti indossano corone di filo spinato per espiare i loro peccati e a San Pedro Cutud la Crocifissione è reale, con chiodi conficcati nelle mani.In India, a Jammu, tutti inginocchiati lungo la strada per la processione del, mentre in Inghilterra, ...