Velvet Coleccion | la serie in anteprima | dove e quando?

Blastingnews

: @fede_bubino @bubinoblog Ci sono novità anche sul fronte Rai uno? Velvet coleccion e co? - bea200794 : @fede_bubino @bubinoblog Ci sono novità anche sul fronte Rai uno? Velvet coleccion e co? -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ci avviciniamo sempre più alla messa in onda dello spinoff ufficiale della"Galleria" che ha preso il nome di "" sull'ammiraglia Rai. La nuovavedrà come protagonista un'altra donna molto amata della, ossia Marta Hazas che vestirà di nuovo i panni di Clara Montesinos. Quest'ultima prenderà il posto di Paula Echevarria (Ana Ribera) all'interno dell'Atelier affiliato che si aprirà ufficialmente a Barcellona negli anni 70, ossia 5 anni più tardi agli eventi vissuti nell'ultima stagione di "Galleria". La Rai dovrebbe aver acquistato i diritti dello spinoff che verrà mandato sul piccolo schermo, probabilmente, nell'estate 2018, tra giugno e luglio.è composta da 10 puntate di 50 minuti cadauna prodotte da Bambù e Movistar+, ed è già stata rinnovata per un continuo, ossia per una seconda stagione. Ovviamente i fan più ...