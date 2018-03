Velletri | Ladaga FI | “Evitare parole affrettate”

romadailynews

(Di venerdì 30 marzo 2018) “In virtù della delega che ho ricevuto mercoledì dal senatore Claudio Fazzone, responsabile regionale di Forza Italia, in un momento peraltro particolarmente delicato per il nostro partito, invito tutti i dirigenti di Forza Italia a, a non rilasciare dichiarazioni che escano dal loro compito istituzionale, ed in particolar modo se riferite a rapporti ed impegni con gli altri partiti e coalizioni in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno probabilmente nella prima decade di giugno”. Così si esprime in una nota stampa Salvatore, all’indomani della nomina a Coordinatore di Forza Italia a. Le decisioni politiche – continua-, soprattutto quelle di questa natura, verranno prese in esame da un gruppo allargato di persone, a cui parteciperanno ovviamente anche i dirigenti locali e i consiglieri comunali del partito ...