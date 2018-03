Varese | sequestro 20 kg sigarette contrabbando | nei guai 2 assistenti volo

liberoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) - I militari della Guardia di finanza di Malpensa (), in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno fermato duediucraini, fuori servizio, entrambi provenienti da Kiev, trovati in possesso di quasi 100 stecche didi c