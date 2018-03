Varese | giovane finisce in overdose | lo rianimano i carabinieri

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Idi Azzate, un piccolo comune in provincia di, si sono improvvisati rianimatori e sono riusciti a salvare un ragazzo di 21 anni trovato privo di sensi per un. Ilè residente a Daverio e già noto alla polizia come abituale assuntore di droghe: la mamma lo ha trovato riverso al suolo e ha chiamato il 118, che ha segnalato aiquanto stava accadendo.Duedi Azzate sono arrivati prima dell’ambulanza e hanno praticato subito il massaggio cardiaco al ragazzo, alternandosi tra di loro fino all’arrivo dei sanitari. Il 21enne, ricoverato poi all’Ospedale Del Circolo di, non è in pericolo di vita. I militari erano addestrati nelle materie di Basic Life Support conseguite rispettivamente con un corso di formazione fatto in autonomia e alla Scuola Allievidi Torino. ...