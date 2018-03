Usa - Trump pronto ad allentare limiti per emissioni auto : L'amministrazione Trump è pronta a rottamare un altro pezzo dell'eredità di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli standard che limitano le emissioni di gas da parte delle automobili. Una vittoria per l'industria del settore che, ammoniscono gli esperti, potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo.

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino a ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni.

Caso Skripal ex spia russa avvelenata/ Espulsioni diplomatici da Usa e Ue : Italia ne caccia 2 - 60 via da Trump : Caso Skripal, Espulsioni diplomatici dopo per l'ex spia russa avvelenata in Regno Unito: via diplomatici da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Usa - la rivelazione della pornostar Stormy Daniels : “Ho sculacciato Donald Trump. Mi disse che gli ricordavo la figlia” : Una tempesta di rivelazioni imbarazzanti si sta riversando sul presidente Usa Donald Trump. Stephanie Clifford, vera identità dell’attrice porno Stormy Daniels, ha deciso di non rispettare l’accordo di riservatezza firmato con l’avvocato dell’inquilino della Casa Bianca e in una intervista per il programma di approfondimento della Cbs 60 Minutes ha rivelato che durante la notte a luci rosse in una camera d’albergo a Lake ...

