Usa | Schwarzenegger operato al cuore | “I’m back”

(Di venerdì 30 marzo 2018) “I’m back”. “Sono tornato”. Arnold, 70 anni, si è svegliato con una celeberrima battuta di ‘Terminator 3’ dopo l’intervento a cui si è sottoposto per la sostituzione di una valvola cardiaca. Rispetto alle prime indiscrezioni diffuse dal sito TMZ, che ha fatto riferimento ad un intervento d’urgenza aaperto, il quadro appare decisamente meno allarmante in base alle informazioni che Daniel Ketchell, capo dello staff della casa di produzione di, ha affidato ad una nota pubblicata su Twitter. “Ieri il governatoresi è sottoposto ad un intervento programmato al Cedars-Sinai per la sostituzione di una valvola polmonare”, impiantata nel 1997. “Quella valvola non era concepita per essere permanente ed ha funzionato oltre le aspettative, quindi ieri”...