Usa | con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella

Mosca risponde agli Usa : fuori 60 diplomatici - chiuso il consolato di Pietroburgo : Theresa May sta considerando l’ipotesi di vietare alla City di partecipare a emissioni di eurobond per finanziare lo Stato russo. Il ministero degli Esteri russo annuncia i primi provvedimenti dopo l’espulsione dei diplomatici...

Allison Mack di Smallville arrestata con l’accUsa di istigazione alla prostituzione? : Nell'anno dei reboot e dei revival si torna a parlare di una serie cult ma non per una cosa positiva o un possibile ritorno in tv: Allison Mack di Smallville è stata arrestata oggi e rischia adesso una pesante accusa che potrebbe farla finire nei guai. Secondo quanto riportato da alcuni siti americani a partire dal The Sun, sembra che Allison Mack di Smallville e la collega Nicki Clyne siano finite nei guai in seguito all'arresto di Ranière ...

Consorzio di Bonifica di RagUsa. Cgil : 'Il nulla della politica'. Riceviamo e pubblichiamo : ... fa pervenire alle famiglie interessate ormai la certezza che sono state abbandonate al loro destino e che il governo in carica sembra essere impegnato più alle operazioni di ricucitura politica ...

Ora Di Maio accUsa il Pd : "Si sottrae al confronto" : "L'unico gruppo che finora si è sottratto al confronto è il Pd che sta portando avanti la linea del freno al cambiamento. Noi continueremo sulla linea della responsabilità".Ad accusare i dem è Luigi Di Maio, che in un video su Facebook punta il dito contro la strategia dem - ribadita da Matteo Renzi - di restare a ogni costo all'opposizione. "Ci stiamo preparando alle consultazioni della prossima settimana e prima di presentarci al Quirinale da ...

Ex spia russa avvelenata - Mosca risponde a Usa e Ue : “Espelliamo 150 diplomatici”. Chiuso consolato di San Pietroburgo : Mosca fa la sua mossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere 60 diplomatici russi per il caso Skripal, mossa coordinata con i Paesi Ue, la Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici Usa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, aggiungendo che “anche nei riguardi degli altri paesi tutto sarà speculare per quel che riguarda il numero delle persone che se ne andranno dalla Russia dalle missioni ...

Usa - arrestato manager di Burger King : “Ha stuprato una bimba che aveva conosciuto online” : Jonathan Fundora, 23enne di Miami, è stato arrestato martedì con l’accusa di aver sequestrato e abusato di una bambina di dieci anni che aveva conosciuto online. L'uomo ha raggiunto la vittima nella sua città e insieme sono stati trovati in un motel: la bambina si era nascosta in bagno.Continua a leggere

Terrorismo - Halili non risponde al gip. L’accUsa : “Agiva per convertire a una dottrina il cui scopo era uccidere i nemici” : Non ha voluto rispondere Elmadhi Halili, il 23enne arrestato dalla Digos di Torino come componente di un’associazione terroristica che istigava a compiere attentati e omicidi. Giovedì mattina davanti al gip Ambra Cerabona, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, il giovane sostenitore dello Stato islamico ha preferito non parlare. “Si sente frastornato e vuole leggere meglio l’atto di accusa prima di decidere cosa fare”, ...

Barclays patteggia con il Dipartimento Usa di giustizia per RMBS : Barclays pagherà 2 miliardi di dollari per mettere la parola "fine" alla sua più grande disputa legale con gli Stati Uniti. La banca britannica ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia ...

Il Prefetto di RagUsa ha incontrato i sindaci dell'ipparino : I sindaci di Acate, Comiso e Vittoria hanno incontrato il Prefetto Filippina Cocuzza per discutere dei temi più attuali che riguardano le varie realtà