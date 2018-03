Uovo “rugoso” | è pericoloso per la salute?

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Le uova occupano il primo posto nella scala degli alimenti ad alto valore biologico, molto consumate direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Giorni fa, un consumatore ha acquistato una confezione di uova bio Esselunga e con una certa sorpresa ha scoperto che la superficie di unnon era liscia, ma tutta bitorzoluta. Preoccupato per la strana forma e consistenza del guscio, ha contattato direttamente il fornitore di Esselunga ponendo alcune domande riguardo la sicurezza e la conformità di tale prodotto. La risposta che il fornitore Nuova Coccodì srl ha dato alla catena di supermercati è la seguente: L’non è frutto di un processo produttivo industriale, ma un alimento naturale di origine animale, impossibile da riprodurre in modo identico. Ognisebbene simile agli altri è tuttavia unico e irripetibile. Nel caso specifico, ...