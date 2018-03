Uomini e Donne anticipazioni | Ida torna in studio per Riccardo

Uomini e Donne | Trono Over | Puntata 30 marzo 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Over | Puntata 30 marzo 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 30 marzo 2018 08:43.

Uomini e Donne : Dediche social per Nicolò Brigante : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei troni più seguiti e più chiacchierati dell'ultima edizione del trono classico, quello di Nicolò Brigante. Il tronista siciliano, infatti, da qualche settimana a questa parte è sempre più impegnato a capire chi potrebbe essere la scelta ideale per lui fra Marta Pasqualato e Virginia Stabler. Proprio quest'ultime nelle scorse ore hanno tentato di aiutare il tronista ...

Uomini e Donne - la scelta di Sara e la comunicazione che sconvolge la redazione Video : In questi giorni l'attenzione del mondo della televisione si è concentrata sulla morte del noto conduttore Rai Fabrizio Frizzi che si è spento a soli 60 anni [Video] a causa di una malattia che combatteva da tempo ma oggi, anche se non è semplicissimo, vogliamo tornare a parlare di gossip ed in particolar modo di #Uomini e Donne. Il trono classico continua il suo cammino e oggi ci concentriamo sul percorso di #Sara affi Fella, ex protagonista di ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie Marta : le prove parlano chiaro! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Brutte notizie per Virginia Stablum: gli ultimi indizi parlano chiaro(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti - promessa non mantenuta : nuova lite in studio! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Scoppia una nuova lite tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nello studio di Canale 5: tutto parte da un regalo...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018 : Gemma e Giorgio litigano ancora! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 27 marzo 2018: Giorgio e Gemma litigano a causa di un regalo. E c’è chi vuole uscire di nuovo con Sossio! Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma commenta un regalo che Giorgio ha fatto ad una sua corteggiatrice e … scoppia il putiferio! Spuntano t-shirt con i volti di Tina e della Galgani! Chiara ci ripensa e manifesta il desiderio di ri-frequentare Sossio che viene ...

Ema - troppe donne nel personale : l’Ue chiede più Uomini : troppe donne nel personale dell’Ema. E troppi latini: francesi, italiani e spagnoli continuano a essere sovrarappresentati tra i dipendenti dell’Agenzia europea dei medicinali, tanto da spingere la Commissione europea a raccomandare di prendere in maggiore considerazione gli elementi “geografici” quando si decidono le assunzioni. Sono alcune delle raccomandazioni che il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani nei guai : una segnalazione scomoda (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio in studio. I due sono pronti ad abbandonare il programma insieme?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 21:44:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 30 marzo 2018 : forte litigio in studio tra Sossio e Riccardo! : Nel video Uomini e Donne Over vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Sossio e Riccardo litigano e si offendono pesantemente. Ida non riesce a mandar giù questa situazione ed esce dallo studio! Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri litigano ancora per Sossio Aruta! La seconda parte di Uomini e Donne Over parte con al centro studio Giorgio Manetti e Paola, la quale ha interrotto la frequentazione con Franco ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Tina Cipollari delude il pubblico : "Basta bullizzare Gemma" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri: arriva il bacio in studio. I due sono pronti ad abbandonare il programma insieme?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina punge Gemma : "Non ho mai dovuto elemosinare l'amore di un uomo" : Nell'ultima puntata di Uomini e Donne Tina Cipollari ha lanciato una dura frecciaTina a Gemma Galgani. Tutto è iniziato da una semplice domanda di Maria De Filippi: 'Tina quanto pesi?'. L'opinionista ...

“Nozze a Uomini e Donne”. Nessuno ci credeva più. La coppia molto schiva e riservata ha deciso e adesso è proprio fatta : fiori d’arancio saranno. I fan sono già impazziti : Da un po’ di tempo di lei si erano perse le tracce, poi Teresanna Pugliese, una della corteggiatrici più amate di Uomini e Donne, è tornata prepotentemente alla ribalta. Il motivo? Ovviamente riguarda l’ex, proprio lui quello che la scelse nel programma di Maria De Filippi: Francesco Monte. In una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la Pugliese ha ripercorso le sue vicende sentimentali. La relazione tra la ragazza e ...

Uomini E DONNE OGGI/ In onda il Trono Over : il gesto di Tina Cipollari fa infuriare Gemma Galgani! (29 marzo) : UOMINI e DONNE, OGGI 29 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuovi scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Una vecchia fiamma torna per Giorgio Manetti?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si è pesata e condivide con tutti la gioia dei suoi 41,5 Kg! Tra il pubblico ci sono delle ammiratrici che la omaggiano indossando delle magliette con delle frasi a lei dedicate. Ma non finisce qui, per lei anche un bel vassoio di zeppole! Gemma entra in studio. Sul Led-wall viene mostrata un’immagine con una raccolta di foto: tutti i baci di Gemma! La risposta di Tina è immediata, un ...