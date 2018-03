Unione Inquilini | La Posta di Primavalle resta

romadailynews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Roma – L’obiettivo dell’sembra essere stato raggiunto. Dopo la raccolta di 300 firme e il partecipato presidio di questa mattina in via Federico Borromeo 23 per chiedere la riapertura dello sportellole. Ladirimane a. Il Presidente del XIV Municipio Alfredo Campagna, intervenuto sul posto spiega l’in una nota, ha spiegato che lo sportello e’ momentaneamente chiuso per un allagamento. Mentre l’Ater provvederà alla messa in sicurezza e a norma dei locali, l’ufficio sara’ collocato in una struttura mobile, un container, nei pressi per permettere ai cittadini di usufruire dei servizi. Renato Rizzo dell’e promotore dell’iniziativa ha rilasciato alcune dichiarazioni. “La nostra mobilitazione e quella di tanti cittadini ha permesso di ottenere ...