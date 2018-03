Una Vita | ROSINA accusa PABLO della scomparsa di LEONOR anticipazioni

Una VITA/ Anticipazioni 30 marzo : Cayetana e Sara sono alleate contro Mauro? : Anticipazioni Una VITA, puntata 30 marzo: Cayetana e Sara si scambiano un pericoloso sguardo di intesa. Le due donne si conoscono e sono alleate contro Mauro?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:06:00 GMT)

“Non esco da 43 anni”. L’incredibile storia di Rita. Una Vita a metà : “Ho partorito - amato e sofferto senza mai uscire da quelle mura”. Una vicenda atroce - venuta a galla soltanto adesso : Una storia assurda che ci arriva dall’altra metà del mondo. Siamo in Brasile, nazione in cui, tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento era pratica diffusa isolare e mettere in quarantena i possibili casi di malattia di Hansen, comunemente nota come lebbra. A questo scopo, il governo aveva costruito ‘colonie’ ospedaliere, i leprosários [lebbrosari], in cui i pazienti erano separati dalle loro famiglie, dagli amici e ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : Una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Anticipazioni Una Vita : LOLITA scopre la relazione tra SIMON ed ELVIRA : Nei nostri post precedenti dedicati alla telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato della relazione che sorgerà tra il maggiordomo SIMON Gayarre (Jordi Coll) e la bella ELVIRA Valverde (Laura Rozalen): contando sulla complicità di Liberto Seler (Jorge Pobes), il quale accetterà di fingersi il fidanzato della figlia di Arturo (Manuel Regueiro) non appena capirà tutto quanto, i due giovani cominceranno a vedersi di nascosto ma il loro ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” : Una Vita produttiva nonostante un destino catastrofico : nonostante sia destinata ad impattare sulla Terra, Tiangong-1 ha raggiunto risultati straordinari nel suo periodo di validità, per esempio ha fornito dati utili durante disastri globali e ha aiutato la Cina a perfezionare i suoi piani per una Stazione Spaziale più grande. Prima di perdere il contatto con il China Manned Space Engineering Office (CMSE), è riuscita a completare 1.630 giorni di servizio, sebbene fosse stata progettata in origine ...

Loro 1 - perché il trailer del nuovo film di Sorrentino è Una novità : Non si ride, non si scherza e non si fa festa. Nel primo trailer ufficiale di Loro 1, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, destinato a uscire in due parti, tutti hanno gli occhi ludici mentre, in tante situazioni quante erano le stanze del precedente teaser, nel silenzio risuona solo il brano cult di Totò, Malafemmena. Qualcosa di nuovo rispetto al primo assaggio della pellicola, che invece era molto più ‘sorrentiniano‘ ...

Cane salva la vita ad Una donna : ecco cosa ha fiutato : Negli scorsi giorni negli Stati Uniti d'America ha fatto molto discutere una vicenda verificatasi l'anno scorso, una storia che lascerà sicuramente in molti senza parole. Già alcune volte si è parlato delle grandi capacità che hanno i cani grazie al loro fiuto: questa volta il Cane in questione si chiama Victoria, una cagnolina che la padrona Lauren Gauthier ha adottato dopo averla trovata per strada in pessime condizioni. La cucciola era ...

Mondonico - Una Vita per il pallone. Ecco la carriera del re del “buon calcio di provincia” : Se ne è andato il re del ‘buon calcio di provincia’. Emiliano Mondonico è morto all’età di 71 anni (leggi l’articolo). Dal 2011 lottava contro un male incurabile. Nella sua carriera tante panchine, ma le più belle sono quelle che hanno fatto la storia a Bergamo e nel Torino. Una carrellato di momenti del percorso di un grande del calcio italiano. Video AnsaLive L'articolo Mondonico, una vita per il pallone. Ecco ...

Una Vita / Fernando insinua il dubbio in Teresa : Mauro la sta solo usando? (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 29 marzo: Fernando, sollecitato da Sara, cerca di insinuare dei dubbi in Teresa. La maestra riprende a dubitare di Mauro?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Una Vita trame maggio : trovato un corpo orrendamente mutilato - di chi si tratta? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda stagione di #Una Vita, la soap opera spagnola, che ha appena visto Liberto lasciare Elvira [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che l'avvocato Felipe e il commissario Del Valle saranno sconvolti dopo il ritrovamento di un corpo orrendamente mutilato sui binari del treno. Anticipazioni Una Vita: la vendetta di Teresa e Ursula Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]di Una ...

Emiliano Mondonico - Una Vita da ribelle : da calciatore ad allenatore un'esistenza «contro» : Il Mondo, per combatterlo, l'aveva guardato sempre dritto negli occhi. Non si era nascosto e, soprattutto, non si era lasciato condizionare. Altra ribellione. Gli ultimi anni, se possibile, sono ...

Cani sordi e ciechi trovano Una nuova vita a Saludecio con Abbaio Camp : L'educazione, lo sport e la formazione sono il nostro credo». Quante persone sono coinvolte in questo progetto? «Della nostra associazione fanno parte Andrea Tarquini , responsabile progetti Pet ...

Una Vita - trame maggio : Rosina riceve una visita inaspettata - ecco chi è Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di #Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato la scoperta choc di Felipe. [Video] Gli ultimi spoiler ci svelano che Rosina e suo marito Liberto rimarranno senza parole dopo aver ricevuto una visita inaspettata. ecco di chi si tratta. Anticipazioni Una Vita: Pablo ottiene la grazia Le anticipazioni sulle nuove puntate [Video] di Una Vita, trasmesse ...

