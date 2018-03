Una start-up italiana ha inventato la camicia che non si sporca

La Fiera della Protezione civile premia Una startup vercellese : Snowfoot, startup vercellese, è fra le tre migliori nel settore della Protezione civile. Al termine di 'Civil protection 2018', Fiera internazionale specializzata nel settore della Protezione civile e ...

Un test del dna (economico) per capire cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di Una startup italiana : Studiare a Oxford, tornare in Italia, mollare l'università e fondare una startup. È la storia di Giordano Bottà, ceo e co-fondatore di Allelica, una neonata società che permette di leggere le variazioni genetiche del Dna, capire i disturbi cui si è predisposti e creare una dieta su misura per prevenirli. Con un test economico: 249 euro. Da Roma a Oxford e ritorno Bottà, co-fondatore assieme ...

Cervelli ibernati - Una startup promette la vita eterna |Unico problema : bisogna morire : Cervelli ibernati, una startup promette la vita eterna |Unico problema: bisogna morire Dalla Silicon Valley un progetto fantascientifico: il cervello congelato e collegato in cloud (ma bisogna accettare l’eutanasia) Continua a leggere L'articolo Cervelli ibernati, una startup promette la vita eterna |Unico problema: bisogna morire proviene da NewsGo.

Una startup insegna la programmazione ai 'dreamers' rimpatriati in Messico : Chi studia in questa scuola che in realtà è una start-up tecnologica sogna di lavorare nel mondo dell'informatica. hola è un 'campo d'addestramento di cinque mesi - si legge sul sito -, un'...

Danakeo Una start up lanciatissima nel mondo del luxury food : Parla italiano il *luxury food*, settore di nicchia che ha conquistato i palati più esigenti di tutto il mondo. Se i fondatori della start up *Denakeo*, protagonista nei palcoscenici internazionali ...

Una startup sfida Amazon go nel supermercato senza casse : Il sistema di riconoscimento e tracciamento di Aifi (foto Aifi) Una startup lancia il guanto della sfida ad Amazon e ai suoi supermercati senza casse. Aifi, che vuole trasformare anche la tipica bottega sotto casa in un negozio ipertecnologico, con sistemi di automazione. Entri, compri ed esci senza fare coda alla cassa, mentre la spesa viene addebitata sulla carta di credito. La tecnologia di Aifi si ...

Come portare Una start-up all'estero? : Non solo lavoro o studio all'estero. A "Generazione Mobile" cerchiamo di occuparci anche di opportunità imprenditoriali oltreconfine. Per questo ci siamo rivolti agli esperti del mondo start-up. Da anni Mind the Bridge è una realtà che accompagna giovani di talento e pieni di idee a cercare i capitali e l'ecosistema giusti sulla West Coast americana. E, da qualche tempo, il ...

Venture capital solo per Una startup su 10 - la maggior parte si auto-finanzia - Economyup : ... ridurre le barriere all'ingresso alla creazione di impresa, migliorare l'accesso ai capitali e affinare le competenze, ha sottolineato Stefano Firpo, direttore generale per la Politica industriale, ...

Circle - Una startup che si occupa di criptovalute - ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex : Circle, una startup che si occupa di criptovalute e che è stata finanziata tra gli altri dalla banca d’affari Goldman Sachs, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex, uno dei principali che permette l’acquisto di bitcoin, ethereum o altre The post Circle, una startup che si occupa di criptovalute, ha comprato il popolare sito di exchange Poloniex appeared first on Il Post.

Startup italiane - metà siti web non vanno e dati deludenti. Una bolla? : Le Startup innovative non sono ancora digitali. O almeno non lo sono del tutto ovvero al livello che ci si attenderebbe da una realtà di questo livello.

Troppi rifiuti elettronici? Meglio ricondizionare : Una startup ti aiuta a farlo : Il tasso di produzione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE aumenta in maniera costante. E' l'allarme lanciato dal Global Waste Monitor che ogni anno pubblica un rapporto sull'incombente aumento del volume dei #rifiuti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici [VIDEO] #RAEE. Ad esempio, nel 2016, quasi 50 milioni di tonnellate di RAEE sono finiti nell'immondizia. In Italia, ogni abitante produce in media quasi 20 kg di RAEE e nel ...