Un revival di Dawson’s Creek? Michelle Williams è a favore | ma a una condizione

(Di venerdì 30 marzo 2018) Undi Dawson's? A chiunque piacerebbe rivedere Dawson, Joey, Jen, Pacey e il resto dei personaggi che per sei stagioni hanno emozionato gli adolescenti di tutto il mondo. Dopo la reunion in occasione del ventennale dal debutto della serie, il creatore Kevinon ha rilasciato una serie di interviste in cui ha parlato del suo show, riflettendo anche sulla morte di Jen e dell'impatto che questa tragedia ha avuto sui protagonisti.Secondoon, il personaggio didoveva morire per poter riavvicinare tutti i suoi amici: "Abbiamo avuto a che fare molto su quest'unica cosa. Cos'era? La morte di uno dei nostri, uno dei loro coetanei, uno della loro cerchia", ha spiegato a Digital Spy. "Ho pensato che se avessimo ucciso Jen, avremo forzato gli altri tre personaggi ad agire. Se non avessero ancora preso una decisione, adesso l'avrebbero fatto. Niente ...