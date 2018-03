UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 2 aprile 2018

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 2 al 6 aprile 2018 | Upas news : Ecco ancora una volta le anticipazioni di Un Posto al Sole, per la settimana che inizia da lunedì 2 e termina il 6 aprile 2018. Serena si scontrerà con Filippo, ormai troppo dipendente dal lavoro. Ferri incontrerà Claudio ed in seguito al suo ritorno a Napoli rivelerà a Marina di avere fallito. La Giordano penserà di togliere Roberto dal lavoro nei cantieri, affinchè sia evitata una possibile divisione. Mariella si arrabbierà con Guido che non ...

Visita guidata sul set di Un POSTO al sole - una fabbrica di amori e intrighi : Noi di Sorrisi lo abbiamo fatto e abbiamo scoperto un mondo che non ci aspettavamo . Una sorta di Napoli in miniatura che si estende dal centro di produzione Rai di Fuorigrotta, dove si girano tutte ...

Un POSTO al sole 5000 puntate : doppia puntata l’11 maggio per festeggiare!!! : Fioccano gli anniversari a Un posto al sole: nell’autunno del 2016 abbiamo festeggiato tutti insieme i vent’anni della soap partenopea di Raitre e già siamo in prossimità di un’altra importante ricorrenza! Eh sì! Se di tanto in tanto seguite la numerazione delle varie puntate, vi sarete già accorti che la trasmissione è sempre più vicina alla puntata n. 5000, che vedremo in onda il prossimo maggio! Di preciso ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 2-6 aprile 2018 : Elena cede alle avances di Massimo Enriquez! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 2 aprile a venerdì 6 aprile 2018: Elena battibecca con Alice e poi si lascia andare con Enriquez… Anticipazioni Un posto al sole: Elena e Massimo condividono un forte momento che risulta sgradito a qualcuno. Marina sacrifica Roberto per salvare i Cantieri! Mariella delusa da Guido! Serena si allontana sempre di più da Filippo! Ritorna il nostro attesissimo ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : FERRI fallisce con CLAUDIO : La domanda del momento è: Marina Giordano (Nina Soldano) sacrificherebbe Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli) pur di evitare la scissione dei Cantieri? È il dubbio che nelle ultime puntate di Un posto al sole si son posti anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Veronica Viscardi (Caterina Vertova), e che verrà risolto con i prossimi episodi della soap. In effetti, Marina sembrerà disposta a far fuori Roberto pur di salvare i Cantieri, ...

