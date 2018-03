Un bambino va al canile e adotta il cane più vecchio

vanityfair

(Di venerdì 30 marzo 2018) Si chiama Tristan ilche ci fa tutti più orgogliosi, e che ha saputo fare – così piccolo – un gesto così pieno di amore. Ile la madre sono arrivati una sera all’Animal Rescue League of Iowa di Des Moines, un centro che si occupa di dare rifugio a cani e gatti abbandonati, ma anche a conigli e cavalli senza più una casa, con l’obiettivo di reintrodurli in famiglia e ridargli una vita. Sul loro sito si vedono i ritratti di ognuno di loro, ognuno con una storia e con un carattere, tanto che per le adozioni il centro ha dato vita anche a un test che il futuro proprietario può svolgere per individuare il gattino che per temperamente meglio si adatta a lui. Come in tutte le cose della vita ci si deve incontrare, ci si deve piacere. E l’intesa è spesso immediata, un colpo di fulmine. In questo caso quanto mai inatteso. Tristan e la mamma hanno ...