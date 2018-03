U&D : Clarissa e Federico si sposano : Clarissa Marchese è una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne che si è saputa distinguere per la sua grazia ed educazione. Sempre misurata e mai sopra le righe, la modella ed ex Miss Italia, è salita sul trono del programma alla ricerca dell'anima gemella. Dopo un percorso che non è stato dei più facili, la donna ha trovato finalmente l'amore alla corte di Maria De Filippi, scegliendo Federico Gregucci. La loro storia procede a gonfie ...