“Ucciso” Italiano in Messico ritrovato morto Accanto al cadavere un biglietto

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ucciso con due colpi di pistola.trovatoin. Un altro giallo che arriva dall’altre parte dell’oceano e ha come protagonista un nostro connazionale. Dopo quello dei tre napoletani scomparsi nel gennaio scorso ecco il caso di Alberto Villani, un intermediario finanziario di 37 anni residente a Pavia. Sulla vicenda indaga la polizia. Ancora frammentarie le notizie che arrivano dal. A quanto si apprende, Alberti è stato trovato ucciso con due colpi di revolver alla testa e il suo corpo è stato messo in un sacco di plastica a Tlaltizaplan, una cittadina di 45 mila abitanti a circa 100 chilometri da Città delnello stato di Morelos. Lo riporta La Provincia Pavese secondo la quale a fianco del corpo è statoun cartello in spagnolo con la scritta: «Questo mi è successo per essere un ladro». Secondo il quotidiano, la Polizia messicana non è ...