Turismo | Pasqua | oltre 600mila camperisti in Italia | boom nei prossimi ponti alla

Pasqua - ConfTurismo : in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 : "Solo" due italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, ad aprile, con almeno un pernottamento. Il dato, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, sconta, oltre alle incertezze del meteo, una Pasqua particolarmente "bassa" nel calendario. In vetta alla classifica dei luoghi prescelti svettano le città d'arte, con il 57% delle preferenze.

Impianti Monte Piselli - un weekend di Pasqua all'insegna di Turismo e sport : Se le condizioni meteo si manterranno, come auspicabile favorevoli, si preannuncia un weekend Pasquale di grande afflusso e serena fruizione per la stazione sciistica di Monte Piselli. Dallo scorso 21 ...

Pasqua - il Turismo in Umbria "vede rosa". Indagine Federalberghi Umbria Confcommercio conferma trend positivo : Il successo di presenze è anche frutto di una politica di contenimento dei prezzi che gli operatori stanno adottando a costo di molti sacrifici: il 66% del campione ha mantenuto gli stessi prezzi del ...

Confesercenti : a Pasqua Turismo sotto le attese : turismo: Assoturismo Confesercenti-CST, Pasqua sotto le attese, presenze previste 4,8 milioni (-1,2%).Stabile il flusso di visitatori stranieri.

Turismo - CNA : a Pasqua in Italia 12 milioni di turisti - giro d’affari per 3 miliardi : Un business da tre miliardi di euro: le festività Pasquali quest’anno si apprestano a diventare un giro d’affari fenomenale, generato da 12 milioni di turisti che hanno scelto l’Italia come meta per le vacanze, attratti da un formidabile catalizzatore: le rappresentazioni della settimana santa, eventi religiosi che attirano sempre più fedeli e s’intrecciano con la tradizione popolare e l’identità territoriale in una forma alta di ...

Pasqua - Coldiretti : 300mila italiani a tavola in agriTurismo : Oltre trecentomila italiani a tavola in agriturismo per la Pasqua. E’ quanto emerge da una stima di Coldiretti su dalla quale si evidenzia come sia sempre forte la ricerca della tranquillità in campagna lontano dai ritmi e dal rumore della città. I circa 23mila agriturismi presenti nella Penisola svolgono anche un’importante funzione di traino per le economie locali, come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di ...

Turismo - Confesercenti : Pasqua sotto le attese - previste 4.8 milioni di presenze (-1 - 2%) : Nuovo anno, nuove sfide. Se il 2017 si era chiuso, per il Turismo, con risultati record, il 2018 parte con un altro ritmo. E dopo un primo trimestre positivo ma sotto le attese (+0,9% presenze), per le festività di Pasqua le previsioni sono, per la prima volta in due anni, negative: le presenze complessive dovrebbero attestarsi sui 4,8 milioni, con un calo del -1,2% rispetto alla Pasqua del 2017. Del resto, la Pasqua “bassa” non ha mai fatto ...

Pasqua - previsioni meteo positive per la Puglia : ottimi presupposti per il Turismo : Si avvia con presupposti positivi per il turismo in Puglia il periodo di Pasqua, banco di prova della stagione estiva. Il clima favorevole previsto dovrebbe agevolare il turismo escursionista anche dalle regioni limitrofe e le brevi vacanze dell’ultimo minuto, anche verso le destinazioni rurali della regione e i luoghi delle celebrazioni della Settimana Santa. Le prime anticipazioni sull’andamento di Pasqua in Puglia arrivano dal ...

Viaggi & Turismo - Pasqua : paura terrorismo per un italiano su 4 : La paura del terrorismo internazionale condiziona la scelta delle destinazioni nelle festività di Pasqua di quasi un italiano su quattro (23%). È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’innalzamento delle misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili. Le festività – sottolinea la Coldiretti – sono un momento particolarmente delicato con milioni di italiani e turisti stranieri in Viaggio verso la Capitale e ...

Turismo - a Pasqua Italia seconda al mondo per numero viaggiatori : Roma, 26 mar. , askanews, In occasione della Pasqua, Milano, Londra e Parigi sono le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall'Italia per la Settimana Santa. Lo afferma ...