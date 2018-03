Turchia | nel 2017 | crescita economica del 7 | 4 per cento

“Morto - ritrovato in queste condizioni”. Alessandro - si chiude nel peggiore dei modi la ricerca del 33enne italiano scomparso in Turchia : E’ stato ritrovato morto Alessandro Fiori, l’italiano di 33 anni di Soncino scomparso due settimane fa a Istanbul, poco dopo il suo arrivo. I media turchi confermano la notizia del ritrovamento del cadavere. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte. Secondo alcuni siti di informazione turchi, riferisce la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, il padre avrebbe riconosciuto il corpo del 33enne arrivato ...

Turchia : crescita Pil sale a 7 - 4% nel 2017 da 3 - 2% del 2016 : Nell'intero 2017 l'economia della Turchia ha registrato un'espansione del 7,4% contro il 3,2% del 2016. , RR - www.ftaonline.com,

Alessandro Fiori - scomparso nel nulla in Turchia : "Era con me - aveva due telefoni" : Prima segnalazione concreta nel caso di Alessandro Fiori: il giovane iitaliano è scomparso nel nulla in Turchia. Alessandro...

Il mistero di Alessandro Fiori - scomparso in Turchia. Trovati documenti e portafoglio vuoto nella spazzatura : Trentatré anni, originario di Soncino (Cremona), Alessandro Fiori è scomparso da due settimane a Istanbul, in Turchia. Amici e parenti non hanno più notizie dell'uomo, che era giunto nella città turca con un aereo partito dall'aeroporto di Linate. Al caso stanno lavorando anche Europol ed Interpol.Proveniente da una famiglia di professionisti, Alessandro era solito a partenze improvvisate, come racconta il padre al ...

Judo - European Cup Junior 2018 : poker di ori per Turchia e Canada a Sarajevo - l’Italia chiude sesta nel medagliere : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ha ospitato in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. Dopo le quattro medaglie conquistate nella prima giornata (un oro, due argenti ed un bronzo), l’Italia non è riuscita a ripetere la stessa prestazione, visto che gli unici due azzurrini impegnati oggi, Luca Pigozzo (90 kg) e Mohammed Lahboub (100 kg), sono stati eliminati nelle fasi iniziali del ...

Giornalisti in carcere - giornali comprati dagli amici : è la stampa - bellezza. Nella Turchia di Erdogan : In galera ne ha messi oltre 150. Per alcuni ha gettato le chiavi, facendoli condannare all'ergastolo o a trent'anni. Quanto ai giornali scomodi, nessun problema: c'è sempre qualche amico imprenditore che li può acquistare. È la stampa, bellezza. La stampa Nella Turchia di Recep Tayyp Erdogan. La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in ...

Turchia : 1.114 arresti per terrorismo nell'ultima settimana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Turchia conquista due medaglie d’oro nella seconda giornata : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevede in questo fine settimana lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. nella giornata di sabato, abbiamo visto all’opera gli atleti delle quattro categorie di peso intermedie (63 kg e 70 kg per le donne; 73 kg ed 81 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della prima giornata 63 KG ...

Turchia - nel Mediterraneo Erdogan sta giocando. E la sua partita è senza regole : C’è un quadrante del globo che sta assumendo un’importanza tanto strategica quanto indifferente al governo italiano: il Mediterraneo orientale, dove si sta giocando una partita delicatissima che, tra idrocarburi, geopolitica e nuovi confini di business, ridisegnerà la mappa del potere nel mare nostrum. Una gara che la Turchia sta giocando senza regole, un po’come quei pirati saraceni che secoli fa facevano razzie in tutto il ...

Turchia - la mascotte delle forze speciali è in lacrime. Erdogan le augura il martirio : “Sarai avvolta nella bandiera” : Tra la folla giunta ad ascoltarlo al congresso provinciale dell’Akp nella provincia meridionale di Kahramanmaras, Recep Tayyip Erdogan intravede una bambina vestita in uniforme militare con un berretto marrone, simbolo delle forze speciali di Ankara appena entrate nell’enclave curdo-siriana di Afrin per portare l’assedio al suo centro urbano. Il presidente turco la fa portare sul palco, per indicarla come simbolo delle nuove generazioni pronte a ...

Turchia vs ENI/ La saggezza nella "ritirata" della Saipem 12000 e le ipocrisie su Erdogan : La nave per le perforazioni marittime Saipem 12.000 sta per lasciare le acque di Cipro. Ma questa non deve considerarsi una sconfitta dell'Eni.

Le truppe di Assad nell'enclave di Afrin - pioggia di bombe dalla Turchia : Beirut - Bashar al-Assad lancia l'assalto al Ghouta, la periferia 'ribelle' di Damasco , ma deve guardarsi dai turchi, che stoppano a colpi di artiglieria le colonne lealiste inviate a dar manforte ai ...

La Turchia sta ancora bloccando una nave italiana nelle acque intorno a Cipro : Impedendole di iniziare i lavori di esplorazione di un nuovo giacimento concesso all'ENI da Cipro, ma conteso dalla Turchia The post La Turchia sta ancora bloccando una nave italiana nelle acque intorno a Cipro appeared first on Il Post.