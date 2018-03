Trump pronto a rottamare i limiti per le emissioni auto

Inquinamento - Trump pronto ad allentare i limiti per le emissioni auto : NEW YORK - L'amministrazione Trump è pronta a rottamare un'altro pezzo dell'eredità di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli...

Inquinamento - Trump pronto ad allentare i limiti per le emissioni auto : NEW YORK - L'amministrazione Trump è pronta a rottamare un'altro pezzo dell'eredità di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli...

Ambiente : Trump pronto ad allentare i vincoli sulle emissioni delle auto : L’amministrazione Trump sarebbe pronta a modificare i vincoli alle emissioni di gas serra delle auto, allentando i limiti imposti delle riforme ambientaliste di Barack Obama: lo ha reso noto il New York Times. Una proposta dei vertici dell’agenzia ambientale federale sarebbe già sulla scrivania del presidente statunitense per l’approvazione. L'articolo Ambiente: Trump pronto ad allentare i vincoli sulle emissioni delle auto ...

Nyt : Trump pronto ad allentare i limiti sulle emissioni delle auto - : Secondo il quotidiano americano il presidente Usa avrebbe sulla scrivania una bozza propositiva dell'Epa da firmare. Favorevoli le case di produzione, ma si profila uno scontro legale con la ...

"Trump pronto ad allentare limiti su emissioni auto" : CALIFORNIA - La mossa, che potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo, spingerebbe anche l'amministrazione federale verso uno scontro con lo Stato della California, che ha ...

Usa - Trump pronto ad allentare limiti per emissioni auto : Una vittoria per l'industria del settore che, ammoniscono gli esperti, potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo.

Nuova sfida di Trump all'ambiente : pronto ad allentare limiti sulle emissioni delle auto : ... suscitando l'entusiasmo dell'industria del settore anche in prospettiva: un'eventuale apertura di Washington, infatti, potrebbe suscitare un effetto valanga anche nel resto del mondo. Secondo quanto ...

Usa - Trump pronto ad allentare limiti per emissioni auto : L'amministrazione Trump è pronta a rottamare un altro pezzo dell'eredità di Barack Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, allentando gli standard che limitano le emissioni di gas da parte delle automobili. Una vittoria per l'industria del settore che, ammoniscono gli esperti, potrebbe portare a un allentamento delle regole nel resto del mondo.

"Trump pronto a fare la guerra ad Amazon". E il titolo crolla in borsa : Il presidente Usa Donald Trump sarebbe determinato a colpire Amazon costringendo il gigante dell'e-commerce a pagare più tasse e limitando il suo raggio d'azione. Lo sostiene un report pubblicato da Axios.com, che cita alcune persone interne alla Casa Bianca sicure che Trump si muoverà presto per modificare lo status fiscale della società di Jeff Bezos o colpirla con le regole antitrust. La notizia basta da sola a mettere in ...

Trump pronto a espellere i diplomatici russi in risposta all’avvelenamento dell’ex spia Skripal : Trump è pronto ad espellere decine di diplomatici russi dagli Usa in risposta all’ avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier, secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva....

Spia russa : Trump pronto a espulsione diplomatici Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Quasi uno stipendio per un kg di zucchero - il Venezuela nella disperazione. E Trump forse pronto a intervenire : L'inflazione a febbraio avrebbe superato il 6.000% su base annua nel Venezuela, dove il Fondo Monetario Internazionale prevede che arriverà quest'anno al 13.000%. In altre parole, i prezzi negli ...

Trump pronto ad annunciare dazi da 50 miliardi contro la Cina : New York, 22 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare dalla Casa Bianca nuovi dazi per 50 miliardi di dollari su un centinaia di prodotti cinesi. La lista dei ...

Dazi - Trump pronto a nuove misure contro la Cina : Intanto Moody's ritiene che l'introduzione di ulteriori tariffe punitive potrebbe avere effetti negativi sull'economia cinese.