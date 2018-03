ilfattoquotidiano

: Trump, l’ossessione per Amazon e Bezos: minaccia di nuove tasse è avvertimento da offrire sull’altare dell’America… - Cascavel47 : Trump, l’ossessione per Amazon e Bezos: minaccia di nuove tasse è avvertimento da offrire sull’altare dell’America… - Andreank91 : Spiegel cambia direttore, tra le cause la sua ossessione per Trump (e l'amore incondizionato per Obama) ?? -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invecee il suo proprietario Jeff. Secondo il sito di informazione Axios,starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la società. Il furore del presidente sarebbe alimentato da persone del suo entourage, che temono per le sorti dell’economia tradizionale, in particolare nel settore dell’edilizia, colpito da chiusure di centri commerciali e vecchi negozi. Alla diffusione della notizia, affidata ad Axios da fonti ben informate della Casa Bianca, il titolo del gruppo diè crollato a Wall Street, con una perdita di valore, per la società, di 31,8 miliardi di dollari in ...