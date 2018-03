: È stato trovato il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo, poi scomparso. Lo afferma… - RaiNews : È stato trovato il cadavere di Alessandro Fiori, 33 anni, giunto in Turchia il 12 marzo, poi scomparso. Lo afferma… - TgLa7 : Broker pavese ucciso in Messico. 2 colpi di pistola alla testa. Trovato cadavere con accanto il cartello con su scr… - ilDispaccio : Cadavere trovato nel #Catanzarese è di 79enne, l’ipotesi è omicidio per questioni private -

Ildi un uomo, Antonio Ranieri, è stato riin località Pietragrande di Stalettì, a pochi chilometri da Catanzaro. Secondo i primi accertamenti, il 79enne incensurato sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica e il movente dell'. L'ipotesi più attendibile per gli inquirenti è quella di una vendetta per questioni private.(Di venerdì 30 marzo 2018)