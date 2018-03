Trovato cadavere in un sacco a pelo

Scomparso in Turchia - Trovato cadavere Alessandro Fiori : Scomparso in Turchia , trovato cadavere Alessandro Fiori Il cremonese Scomparso lo scorso 14 marzo in Turchia è stato trovato a Sarayburnu nella zona di Istanbul. Suo padre ha riconosciuto il corpo.Continua a leggere Il cremonese Scomparso lo scorso 14 marzo in Turchia è stato trovato a Sarayburnu nella zona di Istanbul. Suo padre ha riconosciuto […]

Frosinone - riTrovato cadavere del pastore ucciso a ottobre : fatto a pezzi - chiuso in due sacchi e gettato in una grotta : Rancori maturati nel tempo dovuti a continui dissidi causati dalla contesa di una zona usata da entrambi per il pascolo. Per questo secondo la procura è stato ucciso Armando Capirchio, il pastore di 58 anni scomparso il 23 ottobre scorso nel Frusinate. Il suo cadavere è stato trovato venerdì: fatto a pezzi, nascosto in due sacchi di plastica e gettato in una grotta in una zona impervia vicino Lenola, in provincia di Latina, proprio al confine ...