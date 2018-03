Trovato cadavere in un sacco a pelo : Genova, 30 mar. (Adnkronos) – RiTrovato senza vita in un sacco a pelo. A dare l’allarme ieri a Framura, in provincia della Spezia, è stato un gruppo di ragazzi che, dopo aver notato un sacco a pelo in un tratto di costa impervio, ha avvertito le forze dell’ordine. Sul posto vigili urbani, carabinieri, guardia costiera e gli uomini del soccorso alpino e speleologico ligure che hanno recuperato il sacco a pelo e scoperto al suo ...

Cadavere di un uomo Trovato in un sacco a pelo : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un sacco a pelo, lungo un tratto della costa ligure a Framura, in provincia di La Spezia. Framura, Cadavere in sacco a...

ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL - Trovato cadavere DI ALESSANDRO FIORI/ Procura di Roma indaga per omicidio : ALESSANDRO FIORI, TROVATO morto l'ITALIANO di Cremona SCOMPARSO in Turchia dal 12 marzo: video e ultime notizie, CADAVERE con cranio fracassato nel porto di ISTANBUL. Esame dna(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:56:00 GMT)

Chi l'ha visto : "Il cadavere di Alessandro Fiori riTrovato a Istanbul" : Il corpo di Alessandro Fiori scomparso a Istanbul è stato ritrovato a Sarayburnu, una zona centrale della capitale turca, da fonti di "Chi l'ha visto?". Secondo la stessa fonte il corpo sarebbe stato riconosciuto dal padre del ragazzo. A quanto apprende l'ansa, l'uomo aveva il cranio fracassato. Il 33enne manager originario di Soncino, in provincia di Cremona, era partito il 12 marzo con un volo della Turkish Airlines da Malpensa ...

Cadavere di donna Trovato in spiaggia : Il Cadavere di una donna è stato trovato sulla spiaggia di Valle Muria a Lipari dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco.

Trovato cadavere di donna in spiaggia : Il cadavere di una donna è stato Trovato nel pomeriggio nei pressi di una spiaggia a Lipari, nelle isole Eolie . Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato avvistato vicino alla battigia ...