Tra Roma e Latina la banda di Amri | «Pronti a colpire»

Trasporti : Roma - le deviazioni per la Via Crucis : Roma – Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Via Crucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San ...

Terrorismo - 5 arresti Tra Roma e Latina : erano nella rete del killer di Berlino - LaPresse - : Finisce di nuovo sotto inchiesta la rete dei contatti italiani di Anis Amri, l'autore della strage di Berlino del Natale del 2016, ucciso pochi giorni dopo a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. ...

Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma : Carmen Consoli - Fatboy Slim ed i Canova Tra i protagonisti : Torna il Concerto DEL Primo Maggio di Roma, uno degli eventi più amati e seguiti del panorama musicale nazionale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Ecco i nomi dei primi artisti che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concertone: Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, NITRO, CALIBRO 35, DARDUST feat. JOAN THIELE, FRAH QUINTALE, WRONGONYOU e WILLIE PEYOTE. Il Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla ...

Scoperta rete italiana dell’attentatore di Berlino : 5 arresti Tra Roma e Latina Le intercettazioni : «Tagliare testa e genitali» : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

TERRORISMO - JIHADISTI Tra Roma E LATINA : "TAGLIAMO LA GOLA AGLI INFEDELI"/ Ultime notizie - 5 arresti : TERRORISMO, smantellata la rete di Anis Amri: arrestati in Italia 5 affiliati all'attentatore di Berlino. Sono stati fermati nelle scorse ore cinque appartenenti alla rete del noto killer(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Terrorismo : 5 arresti Tra Roma e Latina : Roma – Colpita la rete di terroristi che facevano capo a Anis Amri, il tunisino di 24 anni autore della strage al mercatino di Natale sulla Breitscheidplatz di Berlino. L’uomo è stato poi ucciso a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 dicembre del 2016. Ora cinque arresti tra Roma e Latina. E’ in corso dalle prime ore di questa mattina l’operazione condotta dalla Digos di Roma e di Latina. Le ordinanze di custodia cautelare ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano sTraordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

