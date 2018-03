' Tra qualche giorno spero ci siano i numeri per il governo' | Salvini

Governo - Salvini : Tra qualche giorno spero ci siano numeri : Casamicciola , Na, , 30 mar. , askanews, 'Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano'. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, a Ischia per il fine settimana ...

“Censurati”. Isola dei famosi - è successo. Da qualche settimana girava una sTrana voce riguardo il reality ma adesso arriva la conferma (bomba) che spazza via ogni dubbio. Cosa avranno da dire ai piani alti di Mediaset? : “Voi parlate, io non ne parlo? Eva, sei fuori di testa! Sei andata in tutte le trasmissioni per parlarne. Non fare la buona samaritana. Non fare discorsi moralisti, quando io non sono mai stata moralista con te e tua figlia Mercedesz. Questa è la mia trasmissione”, fu quella, forse, l’ultima occasione in cui Alessia Marcuzzi affrontò l’argomento droga all’Isola dei famosi. Era solo la seconda puntata del reality ed Eva Henger accusava l’ex ...

Meteo - a Pasqua qualche sTrascico di maltempo. Lunedì gite con il sole : La Pasqua quest'anno si fra preannunciare da un nuovo deciso peggioramento del tempo. Fase clou tra oggi e sabato con piogge e temporali anche forti soprattutto al Nord e sulle zone tirreniche fino ...

“Spero di…”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo sTraziante sms all’amico. Parole che - lette a posteriori - fanno ancora più male. Cosa ha scritto il conduttore qualche tempo prima di morire. Dolore immenso : La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha segnato tutta Italia. Frizzi era uno dei conduttori più amati della televisione e tutti noi ce lo sentivamo vicino, come fosse uno di casa. E la sua morte è stata una morte che non ha lasciato indifferente nessuno. Venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, il noto conduttore lascia la moglie Carlotta Mantovan – che aveva conosciuto a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni ...

“Sono bravo - seguo le cure e…” : Fabrizio Frizzi - le ultime parole a Raffaella Carrà. Parole pronunciate qualche giorno fa e che oggi suonano ancora più sTrazianti. “Quanto dolore…” : Il mondo dello spettacolo stamattina si è svegliato con una notizia tremenda: Fabrizio Frizzi è morto. Il conduttore gentiluomo, volto storico dei programmi Rai più famosi e amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e il suo modo di fare sempre garbato, mai sopra le righe, è stato stroncato da un’emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo scorso febbraio aveva compiuto 60 anni, lascia la moglie Carlotta ...

“Fermi tutti”. MiTra e pistole - panico all’Ikea (in Italia). Succede tutto nel giro di qualche minuto : “un blitz rapidissimo e preparato da veri professionisti” : Sono stati minuti di vero panico all’Ikea: Succede tutto in un negozio in Italia. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come riporta il quotidiano Il Mattino. Intanto il mega store era strapieno in quel momento. Era l’ora di massima punta, poco dopo mezzogiorno, quando un commando di almeno sei malviventi, armati con pistole e un kalashnikov, hanno fatto irruzione domenica mattina nel complesso di Afragola, Napoli. ...

CentrodesTra : ok a Salvini per le presidenze. Resta qualche tensione : Prove di unità nel Centrodestra. Sarà il leader della Lega a trattare in primis su presidenze di Camera e Senato, poi con il Pd di Martina e i Cinque Stelle, dopo l'investitura ieri da Berlusconi e ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualche tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso Travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

KATERYNA GRYNIUKH/ Tra i peggiori ma si salva nonostante qualche dimenticanza... (Masterchef Italia 7) : KATERYNA GRYNIUKH si prepara ad affrontare una nuova sfida a Masterchef Italia 7. Nella scorsa puntata sbaglia decisamente la preparazione del piatto di Antonia Klugmann.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Fiorello su treno fermo vicino Roma : “Tra qualche km inizia ‘Frozen'” : Rosario Fiorello sta cercando di raggiungere Roma e su Twitter ha pubblicato una foto dei binari e una didascalia: “Fermi! 90 min di rit…“. “Siamo ad una cinquantina di km da Roma il tempo e’ splendido. Qui dicono che tra qualche km inizia ‘Frozen’“. L'articolo Fiorello su treno fermo vicino Roma: “Tra qualche km inizia ‘Frozen'” sembra essere il primo su Meteo Web.

“Non ti si riconosce più!”. Lidia Vella e la sua Trasformazione. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello è passato solo qualche hanno - ma oggi l’ex gieffina è un’alTra : eccola completamente cambiata : Ricordiamo tutti Lidia Vella per la partecipazione al Grande Fratello 14 con la gemella Jessica. Di lei si è spettegolato moltissimo soprattutto per la sua vita privata. L’ex gieffina è balzata nuovamente agli onori della cronaca dopo che il suo ex fidanzato Alessandro Calabrese ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini. Quello che tutti hanno notato è che la ragazza nel corso del tempo è cambiata ...

Tensione e qualche tafferuglio a Milano Tra agenti e antagonisti : Nel capoluogo lombardo momenti di Tensione fra le forze dell'ordine e alcuni giovani dei centri sociali che tentavano di forzare il blocco degli agenti per raggiungere il comizio di Casapound -