Torino | un altro arresto per terrorismo | Quarto blitz in tre giorni in Italia

Fermato a Torino un altro jihadista : dopo. Minniti : massima allerta per Pasqua : un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Stava studiando come preparare camion per eventuali attentati -

Torino - uccide la moglie e si spara : i corpi trovati seduti uno accanto all'altro : Omicidio-suicidio a Torino, in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Un anziano ha sparato alla moglie e si è poi tolto la vita con la stessa arma. I due cadaveri, secondo le ...

Torino - Mazzarri : "Derby? Non si parla d'altro. E con questo Iago Falque..." : Walter Mazzarri studia come intrappolare la Juventus e preferisce un atteggiamento ancora più prudente del solito in conferenza stampa. Tra i tecnici di Serie A che hanno affrontato i bianconeri ...

Sull'intercity notte Reggio Calabria-Torino : “I politici vivono su un altro mondo” : L’odissea dell’intercity notte 35094 inizia alla stazione centrale di Reggio Calabria alle 21,35. Sui binari decine di persone aspettano il treno che, dopo 33 fermate e 19 ore, raggiungerà Torino. Sono studenti e anziani che «salgono al Nord» per una visita medica o per trovare i figli emigrati, accompagnati da scatoloni di cibo. Un microuniverso d...

Torino - altro scossone : lascia anche Recalcati - squadra a Galbiati : Carlo Recalcati si dimette da coach dell' Auxilium Fiat Torino . Lo rende noto lo stesso club piemontese con un comunicato sul suo sito ufficiale. 'La Fiat Torino Auxilium prende atto delle ...