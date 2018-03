Torino | Mazzarri avverte i suoi | ' Tirare fuori gli attributi'

Torino - Mazzarri : 'Belotti? L'ho visto carico. Voglio i fatti' : Torino - ' Siamo tutti arrabbiati. Vogliamo tornare a vincere. In settimana abbiamo fatto tante prove. Se in corsa cambiamo modulo possiamo avere dei vantaggi. visto che tutti si conoscono è ...

Torino - Mazzarri blinda ancora il Filadelfia : Torino - Più che chiuso è ormai blindato, il Filadelfia . Ieri i granata hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della prova di sabato a Cagliari , mentre quest'oggi è previsto lavoro ...

Serie A Torino - Mazzarri recupera Acquah : Torino - Buone notizie per il centrocampo del Torino . Afriyie Acquah , infatti, ha lavorato regolarmente con i compagni, dopo aver smaltito il trauma distorsivo al ginocchio. Lorenzo De Silvestri , ...

Torino - Cairo : "Brutto ko. Adesso valutiamo la rosa futura con Mazzarri" : La sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la quarta consecutiva per il Torino, ha il volto deluso del presidente Urbano Cairo. Che, a questo punto, manda in archivio l'attuale stagione preferendo ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Brutto periodo. Pensiamo al futuro» : Torino - Walter Mazzarri si è fatto attendere a lungo dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina . Il tecnico del Torino ha avuto un colloquio con il patron Cairo e con il ds Petrachi, al termine ...

Torino - Mazzarri : "Costruiamo per la prossima stagione" : Una lunga attesa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Walter Mazzarri, contratto con il Torino fino al 2020, è stato a colloquio con il presidente Urbano Cairo, con il direttore sportivo Gianluca ...

Torino - Mazzarri svela in conferenza : il calciomercato - Ljajic e Belotti : Missione riscatto per il Torino, i granata in campo contro la Fiorentina, ecco le parole di Mazzarri in conferenza stampa: “Insidiosa e ostica, che non dà punti di riferimento. Dovremo essere bravi ad arginarli, evitando i loro contropiedi. Magari giocando come nel primo tempo contro la Roma. Io e il mio staff stiamo cercando di dare una mentalità, far crescere la squadra, cercando di lavorarci. Noi lo abbiamo fatto: a volte si è visto in ...

Torino - Mazzarri suona la carica : "Belotti carico. Migliorare la mentalità" : Il Torino e Walter Mazzarri sono chiamati a ripartire per smuovere la classifica dopo tre k.o. consecutivi. Parlando della Fiorentina, avversario di domani, il tecnico granata ha predicato attenzione ...

