Torino | arrestato per rapina Salvatore Scivoli | fu coinvolto nell’inchiesta per le nuove

Torino - arrestato per rapina Salvatore Scivoli : fu arrestato nell’inchiesta per le nuove Br e assolto dalla Cassazione : L’11 settembre 2012 la Cassazione lo aveva assolto nel processo a quelle che furono chiamate le nuove Brigate Rosse. Salvatore Scivoli, per la Procura di Milano, era stato l’armiere di quel gruppo che tra Milano, Torino e Padova avrebbe voluto far risorgere l’eversione di sinistra. Dopo una condanna in primo grado, una in secondo, e una assoluzione nell’appello bis, era stato ritenuto non responsabile dagli ermellini. ...

Rapina a Torino - arrestato presunto fiancheggiatore Br : La squadra mobile ha notificato un ordine di custodia cautelare anche a un altro indagato. L'episodio, a quanto risulta, non ha connotazioni eversive

Torino - arrestato ex fiancheggiatore Br : 9.55 Un ex sospetto fiancheggiatore delle Br è stato arrestato dalla polizia a Torino per una rapina di una anno fa. L'uomo, un pregiudicato di 66 anni, è accusato di aver rapinato un commerciante, in un'azione che - malgrado il suo passato - non avrebbe connotazioni eversive. Notificato un secondo ordine di cautelare a un'altra persona.

Terrorismo - jihadista arrestato a Torino non risponde al gip/ L’avvocato : "Halili non preparava attentati" : Terrorismo, arrestato militante Isis a Torino: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion e reclutava lupi solitari. Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:16:00 GMT)

TERRORISMO - ARRESTATO MILITANTE ISIS A Torino/ Ultime notizie video : studiava attacco con camion come a Nizza : TERRORISMO, ARRESTATO MILITANTE ISIS a TORINO: Elmahdi Halili, 23enne italo-marocchino che progettava attacchi col camion, Ultime notizie.

Torino : arrestato 23enne militante Isis - perquisizioni in tutta Italia : Torino - È stato arrestato con l’accusa di “partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico”, il 23enne Elmahdi Halili, considerato l’autore del primo testo di propaganda dell’Isis in Italiano. Il cittadino italo-marocchino è finito in manette per meno della polizia al termine di un’indagine condotta dal nucleo antiterrorismo coordinata dalla procura di Torino. Nell’inchiesta che a portato all’arresto di Halili ci sono altri ...

Terrorismo - arrestato 23enne a Torino : studiava attacchi con camion | : Il giovane italo-marocchino è accusato di "partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico" ed è autore del primo testo di propaganda all'Isis in italiano. Questore: "Dalla fase di ...

«Cercava lupi solitari». Reclutatore dell’Isis arrestato a Torino : Era stato l’autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Di più: «Identificava e contattava soggetti che potessero agire come “lupi solitari”. Faceva azione di...

Torino - arrestato italo-marocchino : studiava attentato con camion-bomba : Ritenuto l'autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano, è accusato di aver svolto una campagna di radicalizzazione e proselitismo sul web. Minniti: minaccia jihad mai così forte in ...

Torino - ARRESTATO PER TERRORISMO MILITANTE ISIS/ Video - Elmahdi Halili progettava attentati con camion : TORINO, TERRORISMO: ARRESTATO 23enne ISIS ultime notizie. Video, fermato dopo blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino: cercava lupi solitari e progettava attacchi col camion(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Terrorismo - militante Isis arrestato a Torino"Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba" : Per fermare Elmahdi Halili gli inquirenti hanno "agito immediatamente per eliminare la minaccia: Halili poteva compiere delitti". Nel 2015 era già stato arrestato a Brescia. Nell'inchiesta coinvolti anche italiani convertiti all'Islam

Chi è Halili Elmahdi - il jihadista arrestato a Torino : Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico. E' questa l'accusa con cui è stato arrestato Halili Elmahdi, 23enne marocchino naturalizzato italiano.

Terrorismo - arrestato a Torino militante dell'Isis : progettava attacchi con camion : "Siamo intervenuti senza indugio. Abbiamo dovuto agire immediatamente per eliminare questa minaccia: Halili poteva compiere delitti", ha detto il questore di Torino, Francesco Messina. "C'è stata un'...

Terrorismo - militante Isis arrestato a Torino”Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba” : Terrorismo, militante Isis arrestato a Torino”Pensava ai lupi solitari e ai camion-bomba” Per fermare Elmahdi Halili gli inquirenti hanno “agito immediatamente per eliminare la minaccia: Halili poteva compiere delitti”. Nel 2015 era già stato arrestato a Brescia. Nell’inchiesta coinvolti anche italiani convertiti all’Islam Continua a leggere