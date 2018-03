Tir turco buca i controlli e arriva a via del Corso a breve distanza dal

huffingtonpost

(Di venerdì 30 marzo 2018) Un Tir '' la zona di sicurezza del centro di Roma efin nei pressi di piazza del Parlamento prima che qualcuno delle forze dell'ordine lo fermi. Un errore, spiega l'agenzia Agi, che riporta la notizia, che però diventa particolarmente rilevante in un momento in cui si parla di guardia molto alta per prevenire atti di terrorismo. È Venerdì santo e le forze di sicurezza sono allertate per"senza sosta" nelle strade di Roma. Il centro storico in particolare è considerato off limits, con tanto di sbarramenti con gipponi e mezzi militari dislocati in più punti lungo l'arteria stradale che dai Fori Imperiali porta fino a piazza del Popolo.Un Tir con targa di Istanbul è riuscito adre dal Lungotevere fino a un pezzo di via del, in prossimità di piazza San Lorenzo in Lucina, dopo aver superato largo Goldoni, dove ...