TIM | Vivendi presenta lista per Collegio Sindacale

Vivendi contro i sindaci di TIM : Le cause giudiziarie stanno diventando il primo business di Vivendi in Italia. Dopo quelle contro Mediaset, per il mancato accordo su Premium, la società presieduta da Vincent Bollorè sta valutando il ...

TELECOM/ L'ulTIMa mossa per salvare la rete dallo scontro Vivendi-Elliott : TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:58:00 GMT)TELECOM/ Lo scontro Vivendi-Elliott e la chance per il Governo italiano, di P. AnnoniTASSE/ Il teorema di Trump: ecco perché l'Italia diventerà un paese più povero, di C. Foster

Telecom/ TIM - Elliott preferita a Vivendi da Asati in vista dell'assembla del 4 maggio : Telecom Italia, scontro tra Elliott e Vivendi su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Asati sembra propensa ad appoggiare il fondo americano(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:19:00 GMT)

TIM - piccoli azionisti non voteranno per Vivendi : Teleborsa, - TIM si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di ...

TIM - piccoli azionisti non voteranno per Vivendi : TIM si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di dimettersi in ...

TELECOM - VIVENDI FA DECADERE IL CDA/ Elliott critica la mossa difensiva di TIM : si vota il 4 maggio : TELECOM Italia, continua lo scontro tra Elliott e VIVENDI su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Fissata per il 4 maggio l'Assemblea degli azionisti(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:21:00 GMT)

TIM - Elliott : da Vivendi mossa cinica ed egoistica : Roma, 23 mar. , askanews, Il Fondo Elliot, titolare del 5,74% di Tim 'non è sorpreso delle dimissioni dei 7 membri del Cda della compagnia in quota a Vivendi'. Lo scrive in una nota lo stesso Fondo, ...

Fondo Elliott allo scontro con Vivendi : "Su Cda TIM mossa cinica ed egoista" : La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim, viene bollata da Elliott come "cinica e al servizio dei suoi interessi" in quanto "ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile". "Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo ...

I membri del consiglio di amministrazione di TIM espressi da Vivendi si sono dimessi : I membri del consiglio di amministrazione di TIM espressi da Vivendi, la società francese che è l’azionista di maggioranza relativa di TIM, si sono dimessi tutti con l’eccezione di Franco Bernabè. Le dimissioni sono arrivate dopo che Elliott, un noto fondo di The post I membri del consiglio di amministrazione di TIM espressi da Vivendi si sono dimessi appeared first on Il Post.

TIM - si dimettono i consiglieri Vivendi : assemblea il 4 maggio : Vivendi spariglia il gioco e a sorpresa ferma la manovra di Elliott su Tim facendo dimettere i suoi rappresentanti dal consiglio e provocando così la decadenza dell'intero board. Era probabilmente l'...

TIM - Vivendi : dimissioni consiglieri - Elliott vuole smantellare : Roma, 22 mar. , askanews, Si sono dimessi i tre consiglieri espressi da Vivendi nel cda di Tim, 'alla luce del tentativo dell'hedge-fund Elliott, ben conosciuto per le sue iniziative a breve termine, ...

TIM : Vivendi - tentativo smantellamento di Elliott - si dimettono consiglieri : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Di fronte al tentativo di smantellamento di Telecom Italia condotto da Elliott Management, Hedge Fund conosciuto per le sue iniziative a breve termine, i tre rappresentanti nel Cda di Tim proposti da Vivendi, che sostegno il piano industriale votato all’unanimità e messo in campo da Amos Genish e la sua squadra, hanno deciso di rimettere il proprio mandato al voto degli azionisti”. Così ...

Azzerati i vertici di TIM : i consiglieri di Vivendi si dimettono in blocco - il nuovo consiglio d'amministrazione a maggio : Arrivano le dimissioni dei consiglieri Tim in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'assemblea. È quanto rende noto il gruppo telefonico in una nota al termine della riunione del consiglio d'amministrazione che si è tenuta a Roma. Il rinnovo integrale dei vertici avverrà nel corso di un'assemblea per il 4 maggio."Nella veste di presidente di ...

TIM - il governo spiana la strada al fondo Elliott (contro VIvendi). Domani la gran rentrée di Franco Bernabè : Welcome Elliott. Il benvenuto al fondo di investimento in casa Telecom arriva dal governo italiano, che con due segnali chiarissimi spiana la strada all'avanzata degli americani, sempre più propensi a ribaltare la gestione e le strategie dei francesi di Vivendi, primi azionisti della società. Il tifo dell'esecutivo arriva nel giorno in cui il fondo ha deciso di mostrare i muscoli, comunicando alla Consob di essere arrivato a ...