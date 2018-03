Tim | per i sindaci il cda non è indipendente

AGCM : illecito concorrenziale per Tim - Wind Tre - Vodafone - Fastweb : AGCM, nel bollettino del 26 marzo 2018, comunica che le compagnie telefoniche Tim, Wind Tre, Fastweb e Vodafone, hanno concordato un fronte comune per contrastare la decisione di AGCOM sull’illiceità della fatturazione quadrisettimanale. Lo scambio di comunicazioni avvenuto anche nelle sedi di ASSTEL oltre che tramite scambio di e-mail contrasta con le norme sulla concorrenza e l’Autorità Garante ha intimato il blocco del famoso ...

RIFORMA PENSIONI/ Esodati - i fondi per la nona salvaguardia ci sono (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Esodati, i fondi per la nona salvaguardia ci sono. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:14:00 GMT)

Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza/ UlTime notizie : le condizioni della star di Terminator : Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza. Le Ultime notizie: le condizioni della star di Terminator, che si è sottoposto ad un intervento sperimentale a Los Angeles(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:05:00 GMT)

Inchiesta Bloody Money : nella setTima e ulTima puntata sesso con le migranti per 5 euro : Sarà online martedì 3 aprile la settima e ultima puntata di "Bloody Money": Nunzio Perrella, l'ex boss di camorra infiltrato per Fanpage.it, incontra a Vedelago, in provincia di Treviso, un noto imprenditore locale che dimostra come a fare gola alla criminalità organizzata sia non solo il business dei rifiuti, ma anche quello legato all'accoglienza dei migranti.Continua a leggere

“Ti prego - un ulTimo…”. Un tribunale così a luci rosse non s’è mai visto : lui in attesa di condanna - lei lo consola ‘come può’. Ma per la focosa coppietta le cose non finiscono bene : Se stessero per condannarvi a qualche anno di carcere a causa di un reato da voi commesso, come vorreste passare le ultime ore di libertà prima di lasciarvi il mondo esterno alle spalle per infilarvi dietro le sbarre di una prigione? Qualche maschietto dalla battuta facile ironizzerà (ma neanche troppo, in fondo) sul fatto che non ci sarebbe niente di meglio di una bella donna a scaldare quegli ultimi attimi alla luce del sole. Se pensate ...

Arte - Van Dyck a Monza : «Esperienza inTima - unica e intensa» : «Una esperienza intima, unica e intensa», dice il direttore del Consorzio Villa reale e Parco, Piero Addis, dell'opera "Il Corpo di Cristo" di Anton Van Dyck in mostra alla cappella della Reggia di ...

Trump - l’ossessione per Amazon e Bezos : minaccia di nuove tasse è avverTimento da offrire sull’altare dell’America First : Dimenticate Facebook. La vera “ossessione” di Donald Trump, in questi giorni, non sono Mark Zuckerberg e il furto di milioni di profili social a opera di Cambridge Analytica. L’oggetto delle ire del presidente sarebbero invece Amazon e il suo proprietario Jeff Bezos. Secondo il sito di informazione Axios, Trump starebbe cercando un appiglio legale – legge antitrust o sulla concorrenza – per modificare il regime fiscale cui è sottoposta la ...

Katy Perry svela il nomignolo di Orlando Bloom nell’inTimità : “Questa è ‘Into Me You See’, per Bubba Doo”. Con queste parole Katy Perry ha introdotto a Tokyo uno dei brani in scaletta per lo show del Witness World Tour che ha fatto tappa in Giappone e soprattutto ha svelato il nomignolo con cui molto probabilmente chiama la persona speciale che le sta accanto, e che il gossip individua in Orlando Bloom. La popstar nel presentare il brano ha ammesso di “sentirsi molto amata e ...

Allegri : “miei pensieri per vitTime Livorno e Mondonico” : “Il mio primo pensiero è rivolto alle due vittime che hanno perso la vita al porto di Livorno, sono molto vicino alle loro famiglie. Il secondo pensiero è per Emiliano Mondonico. E’ stato un uomo che ha dato un esempio, che ha vissuto il calcio con grande passione e semplicità”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, aprendo la conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro il ...

Sudoku per cani? Giochi e sTimoli per combattere l'invecchiamento : E tra i loro modi diversi di percepire il mondo è importante vedere come fanno le distizioni, come dividono le cose e fanno categorizzazioni"."l'invecchiamento del cane - spiega - non ha solo effetto ...

Clima - l’ambizione dell’OCSE : quasi zero emissioni di carbonio per il trasporto maritTimo entro il 2035 : L’impiego di tutte le attuali tecnologie conosciute potrebbe rendere possibile la quasi totale decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2035, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Forum Internazionale dei Trasporti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 4 diversi percorsi di decarbonizzazione esaminati nello studio ridurrebbero le emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale tra l’82% e il ...

Terrorismo - marocchino arrestato a Cuneo/ Blitz Piemonte - ulTime notizie : istigazione a delinquere per l’Isis : Terrorismo, nuovo Blitz in Italia, ultime notizie, arrestato marocchino a Cuneo. È Stato fermato Ilyass Hadouz, ragazzo di 19 anni, bloccato dai Carabinieri del comando provinciale(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:22:00 GMT)

Fondi di invesTimento - Bruxelles presenta misure per favorire l'Unione dei mercati dei capitali : Teleborsa, - Novità in arrivo nel comparto dei Fondi d'investimento. La Commissione europea ha pubblicato una serie di proposte sulla distribuzione transfrontaliera dei Fondi di investimento al fine ...

