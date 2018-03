Tim | Elliott non presenta lista sindaci | appoggia Assogestioni

Tim : cda il 9 aprile dopo ok sindaci a richiesta di Elliott : Roma, 29 mar. , askanews, Convocato per il 9 aprile il cda di Tim. Lo comunica la società, sottolineando che il 9 aprile 'si riunirà il consiglio di amministrazione per discutere delle eventuali ...

Tim - Elliott vuole chiudere ad aprile : Il fondo Usa: 'Se i nostri consiglieri vengono eletti l'assemblea di maggio non serve' Il fondo Elliott punta a chiudere la partita su Tim all'assemblea del 24 aprile, senza arrivare allo scontro ...

Tim - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Teleborsa, - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board ...

Tim - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board indipendente e nel ...

TELECOM/ L'ulTima mossa per salvare la rete dallo scontro Vivendi-Elliott : TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata.

Tim - sì al voto sui sei consiglieri Elliott : Vivendi prepara la lista con Genish ad e De Puyfontaine presidente senza deleghe esecutive Vivendi si prepara allo scontro assembleare contro Elliott su Tim. L'appuntamento clou resta il 4 maggio, ma ...

Tim : sindaci - ok odg con "lista Elliott" : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Il collegio dei sindaci di Tim ha deciso all'unanimità di integrare l'ordine del giorno della prossima assemblea della societa' del 24 aprile con le richieste avanzate da ...

Tim - esposto di Elliott alla Consob contro le dimissioni del cda : MILANO - L'arrocco dei consiglieri di Telecom in quota Vivendi, che giovedì scorso hanno deciso di dimettersi facendo così decadere l'intero board della società di Tlc, provoca la reazione del fondo ...

Elliott - dimissioni cda Tim azione cinica : "Incapace di avanzare argomentazioni meritevoli, il consiglio ha semplicemente abbandonato i propri posti per prendere tempo. Elliott considera questa azione cinica e egoista, in quanto ritarda la ...

Telecom/ Tim - Elliott preferita a Vivendi da Asati in vista dell'assembla del 4 maggio : Telecom Italia, scontro tra Elliott e Vivendi su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Asati sembra propensa ad appoggiare il fondo americano

TELECOM - VIVENDI FA DECADERE IL CDA/ Elliott critica la mossa difensiva di Tim : si vota il 4 maggio : TELECOM Italia, continua lo scontro tra Elliott e VIVENDI su Tim. Il cda decade dopo le dimissioni di 8 consiglieri. Fissata per il 4 maggio l'Assemblea degli azionisti