Tiangong | la stazione spaziale cinese disintegrata alle 2 15 sul Pacifico Caduta fra le

Alla fine i resti della stazione spaziale Tiangong -1 sono finiti nel Pacifico : fine di ogni preoccupazione, sia pur remota: alle 2,16 (ora italiana) è terminata nell'Oceano Pacifico la stazione spaziale cinese Tiangong-1, al termine del suo processo di decadimento. Il comitato tecnico scientifico, riunito in seduta permanente presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha escluso la possibilità che uno o ...

Stazione spaziale cinese Tiangong -1 è finita nell'oceano Pacifico alle 2 - 16 : nessun danno segnalato : Dopo le iniziali paure per l'Italia, già qualche ora prima del rientro della Stazione spaziale nell'atmosfera era stata esclusa dagli esperti la possibilità che questa arrivasse sul nostro Paese

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Lampedusa ancora a rischio per i detriti : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:23:00 GMT)