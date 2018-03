Tiangong 1 | la stazione spaziale cinese cadrà sulla Terra a Pasqua | come vederla

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - gli ultimi aggiornamenti : “Italia confermata tra i possibili scenari” - 14 Regioni a rischio. L’avviso della protezione civile [DETTAGLI] : 1/15 ...

La stazione spaziale Tiangong-1 cadrà sulla Terra la mattina di Pasqua : Il “rientro incontrollato” del satellite cinese avverrà il primo aprile, secondo l’Asi c’è lo 0,2% di probabilità che cadano detriti sulle regioni del Centro-Sud

Stazione spaziale cinese : inseguendo una Tiangong in banda radio : Gli scienziati dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) stanno osservando la Stazione spaziale cinese Tiangong-1 con i radiotelescopi dell’Inaf-Istituto di radioastronomia di Bologna, “Croce del Nord”, presso la Stazione di Medicina, e dall’Inaf-Osservatorio di Cagliari, sede della grande antenna Srt. Grazie all’utilizzo contemporaneo di questi due strumenti è stato possibile, per la prima volta in Italia, fare un’osservazione radar ...

Stazione spaziale cinese : conto alla rovescia per il rientro di Tiangong-1 : Si avvicina il rientro a Terra che segnerà la fine della Stazione spaziale cinese Tiangong-1, dal 16 marzo del 2016 in orbita fuori controllo. Secondo le previsioni, quando la Tiangong toccherà l’atmosfera attorno ad una quota di 120 km, inizierà un veloce “collasso” orbitale, che nel giro di poche ore frenerà inesorabilmente la velocità dell’astronave dagli attuali 26.700 km all’ora facendola letteralmente “cadere giù di peso”. Il potente ...

Stazione spaziale cinese Tiangong-1 : ecco come osservarla - brillerà nel cielo come la stella Vega [FOTO] : 1/12 ...

Cosa accadrà quando la stazione cinese Tiangong-1 rientrerà nell'atmosfera : La stazione spaziale Tiangong-1 sta per rientrare in atmosfera e, secondo l’agenzia spaziale cinese che la opera, non dovrebbe causare danni ma solo fornire “uno splendido show” pragonabile a quello di una pioggia...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 in caduta libera sulla Terra : gli ultimi aggiornamenti su data e ora del “Crash” : Continua incessantemente il monitoraggio di Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese in caduta libera verso la Terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation, potrebbe rientrare sul pianeta domenica 1 aprile alle 14:00 UTC (le 16:00 italiane), con un’incertezza di ± 16 ore. Quest’incertezza significa che il veicolo Spaziale potrebbe cominciare il suo rientro infuocato in qualsiasi momento tra domani, sabato 31 marzo, e domenica ...

Tiangong 1 : “Succederà la mattina di Pasqua”. La stazione spaziale cinese è prossima al “rientro” e gli esperti avvertono : “Potrebbe finire la sua corsa in Italia : ecco dove” : Sono mesi che parliamo di questa remota probabilità eppure solo adesso sta facendo veramente ‘notizia’. La stazione spaziale Tiangong 1 cadrà a breve e a detta di ingegneri aerospaziali la caduta, reggetevi forte, sarà appunto “pasquale”. Si parla infatti dell’alba della domenica di Pasqua — intorno alle 4 e 50 ora Italiana — per il rientro nell’atmosfera terrestre del Palazzo celeste (questo il significato in cinese di Tiangong). C’è ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - poco più di 48h al “Crash” : l’Italia resta a rischio - ecco i consigli della protezione civile : Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, un nuovo incontro del tavolo tecnico che sta seguendo le operazioni di rientro in atmosfera del primo modulo sperimentale cinese Tiangong-1. Alla riunione, oltre all’Asi (Agenzia Spaziale Italiana), hanno partecipato il consigliere militare della Presidenza del consiglio, i Ministeri dell’ Interno, della Difesa e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” : una vita produttiva nonostante un destino catastrofico : nonostante sia destinata ad impattare sulla Terra, Tiangong-1 ha raggiunto risultati straordinari nel suo periodo di validità, per esempio ha fornito dati utili durante disastri globali e ha aiutato la Cina a perfezionare i suoi piani per una Stazione Spaziale più grande. Prima di perdere il contatto con il China Manned Space Engineering Office (CMSE), è riuscita a completare 1.630 giorni di servizio, sebbene fosse stata progettata in origine ...

Stazione Spaziale cinese “Tiangong-1” - lo spettacolo delle sfere infuocate dal cielo è quasi certo quando raggiungerà i 50-20 km di altezza : info e dettagli : La prima Stazione Spaziale cinese Tiangong-1, sta precipitando in maniera incontrollata verso la Terra, con un impetuoso tuffo nell’atmosfera previsto per domenica 1 aprile alle ore 10:30 UTC (le 12:30 italiane) con un’incertezza di ± 16 ore, secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation. E questo tuffo sarà rovente: gli scienziati prevedono che mentre la Stazione Spaziale brucerà, genererà enormi sfere infuocate visibili da ...

Stazione Spaziale cinese precipita sulla Terra : i sensori ottici della Sapienza puntati su Tiangong-1 : I sensori ottici della Sapienza, dislocati sul territorio nazionale, sono puntati sulla Stazione Spaziale Tiangong-1, che sta precipitando sulla Terra. La campagna di osservazione ottica della Stazione Spaziale cinese, condotta dalla Sapienza, viene svolta in parallelo a quelle di numerosi altri enti pubblici e privati in tutto il mondo (in Italia la responsabilità è affidata al tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile ...