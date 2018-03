“Ti chiedo scusa” Isola dei Famosi | scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 marzo 2018) Dueancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’dei. Liti, invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato giù pesante accusando il mimo lanciato da avanti un altro: “È una persona bugiarda, infame e opportunista. Tutto è nato per una pentola non lavata”. Parole che avevano trovato seguito in quelle di Jonathan che aveva discusso con Simone la settimana scorsa: “Ho imparato una cosa: nella vita, basta sedersi e aspettare”, con riferimento a una possibile eliminazione di Barbato a risolvere i guai. Eliminazione che poi è ...