The Voice of Italy | concorrente impazzisce e lancia la chitarra sul palco

The Voice of Italy - Al Bano canta la Dark Polo Gang. E il cantante bocciato lancia la chitarra : Seconda puntata del rilancio di The Voice of Italy e secondo appuntamento con le blind audition , che definiranno le squadre dei nuovi quattro giudici: J-Ax, Francesco Renga, Cristina Scabbia e Al ...

«The Voice 2018» : lunga vita a Cristina Scabbia : Cristina Scabbia ha preso (quasi) tutto. Ragazze, ragazzi, talenti all’apparenza estranei al metal. Li ha convinti, con la lusinga di un anello a forma di teschio. Poi, li ha attratti a sé, aggiudicandosi nel computo delle voci le seconde Audition di The Voice of Italy. Il successo non è stato grandioso. La Scabbia s’è fermata un passo avanti a J-Ax, uguagliando l’Al Bano filo-pugliese nella fase di ...

The Voice : Renga fa una battuta su Al Bano e Barbara D’Urso : Francesco Renga a The Voice ironizza su Al Bano e Barbara D’Urso A The Voice, il programma in onda su Rai due che ha come obiettivo quello di sfornare grandi talenti canori, a volte diventa anche teatro di spettacolo e divertimento. Sono molte le volte in cui i giudici, stuzzicandosi a vicenda, offrono al pubblico grandi occasioni di ilarità e simpatia. Nella puntata ora in onda di The Voice, durante le “Blind Auditions”, la fase in cui i ...

The Voice of Italy 2018/ Blind Auditions - team e diretta : Antonello ritrova Francesco Renga (29 Marzo 2018) : The Voice of Italy 2018, Blind Auditions diretta 29 Marzo: Al Bano, J-Ax, Cristina Scabbia e Francesco Renga si sfidano per scegliere nuovi componenti dei propri team.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 23:34:00 GMT)

L’orgoglio pugliese di Selenia Stoppa a The Voice 2018 con Me so’ mbriacato di Mannarino e i ricordi con Al Bano (video) : Attrice di teatro e cantante, nata a Brindisi e cittadina leccese, Selenia Stoppa a The Voice 2018 ha conquistato un posto nella squadra di Al Bano col suo timbro graffiato e con la sua convincente performance da teatro-canzone. "Sono eclettica, istrionica, molto particolare, esco con le parrucche anche per andare a fare la spesa" ha raccontato di sé nella clip di presentazione durante la seconda puntata di Blind Audition del 29 marzo. Poi ha ...

Michelangelo Falcone canta Cremonini - a The Voice per diventare ricco un quarto di Justin Bieber (video) : Michelangelo Falcone canta Cremonini e conquista i coach di The Voice of Italy con La nuova stella di Broadway. Diciassettenne originario di La Spezia, Michelangelo Falcone sogna un futuro nella musica: non a caso, alla seconda Blind Audition di The Voice Michelangelo Falcone canta Cremoni e una delle più belle canzoni italiane degli ultimi anni, La nuova stella di Broadway. Il concorrente ha interpretato con disinvoltura la famosa ...

Lo stalker di Beppe Vessicchio Saverio Martucci spacca la chitarra a The Voice dopo l’esclusione (video) : Saverio Martucci spacca la chitarra a The Voice dopo l'esclusione. Il concorrente non ha preso bene la decisione dei giudici di non voltarsi per la sua cover di Shape of my heart, così ha pensato di scagliare lo strumento in segno di protesta. Il concorrente, visibilmente alterato, ha pensato che - dal momento che è tutto una m***a - fosse arrivato il momento di esprimere il proprio malcontento facendo fare un volo non proprio pindarico alla ...