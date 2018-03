Thailandia | fiamme bus operai | 20 morti

Thailandia - in fiamme bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella ...

Thailandia - in fiamme bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella provincia occidentale di Tak, lungo il confine con la birmania. Sono 27 le persone che sono riuscite a mettersi in salvo, tra cui una rimasta gravemente ustionata.

Thailandia - fiamme su bus : 20 i morti : 6.05 Un incendio divampato su un autobus ha causato la morte di 20 persone nei pressi di Bangkok, in Thailandia. Il bus trasportava operai birmani che si stavano recando al lavoro. L'incidente è avvenuto in piena notte nella provincia occidentale di Tak,lungo il confine con il Myanmar (ex Birmania). Ventisette persone sono riuscite a mettersi in salvo, ma una di esse è rimasta gravemente ustionata. Al momento non sono note le cause ...

Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia: è un 62enne di Sondrio