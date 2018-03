Tesla - Richiamate 123 000 Model S

quattroruote

(Di venerdì 30 marzo 2018) Laha annunciato una manovra volontaria di richiamo che coinvolge circa 123.000S prodotte prima dell'aprile del 2016. Alcunili, se utilizzati in climi particolarmente rigidi, potrebbero infatti presentare problemi ai supporti di fissaggio della scatola dello sterzo. In caso di eccessiva usura il sistema potrebbe smettere di funzionare irrigidendo il comando e richiedendo una forza estremamente maggiore nell'azionamento dello sterzo.Colpa delle viti. La Casa californiana ha evidenziato come alcune viti del servosterzo Bosch montato sulle berline elettriche potrebbero corrodersi a causa del sale sparso sulle strade durante l'inverno. "Abbiamo notato un'eccessiva corrosione nelle viti del servosterzo" si può leggere nella mail inviata dallaai clienti con vetture affette dal problema che si potrebbe presentare "solo nei climi freddi, in particolare ...